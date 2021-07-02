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"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41848
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 02.07.21 - 09:48
Казахстанцы, купившие поддельные документы о вакцинации от коронавируса, на условиях анонимности рассказали о своих историях подделки паспортов вакцинации.
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"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 15:44
Цитата:
а то. конечно на высоте
больше дураков однозначно понимаю и знаю
Цитата:
я пошутил, это твоя косточка была.
иди в будку обратно.
Цитата:
да, я такой, в отличии от некоторых.
и не скрываю это.
lavprof:
. Вы понимаете и знаете больше других??)) самомнение на высоте))
. Вы понимаете и знаете больше других??)) самомнение на высоте))
а то. конечно на высоте
больше дураков однозначно понимаю и знаю
Цитата:
abaika95:
То что ты переболел
То что ты переболел
я пошутил, это твоя косточка была.
иди в будку обратно.
Цитата:
abaika95:
всезнающим и всёпонимающим в вопросах вакцинации и коронавируса)
всезнающим и всёпонимающим в вопросах вакцинации и коронавируса)
да, я такой, в отличии от некоторых.
и не скрываю это.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 74
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 16:11
Цитата:
ну, больше дураков любой нормальный человек понимает и знает) вопрос только, кто именно дурак?) они как правило и кричат, что они умнее))
alex_60:
больше дураков однозначно понимаю и знаю
больше дураков однозначно понимаю и знаю
ну, больше дураков любой нормальный человек понимает и знает) вопрос только, кто именно дурак?) они как правило и кричат, что они умнее))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8546
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 16:11
Цитата:
Ой да ладно тебе))) самый скоростной переобувщик на диком западе) признай уже как настоящий мышь что просто болтнул лишнего а теперь вертеться больно
И переболел он больно,и все знает но вакцинироваться пока не хочет))
Хех
alex_60:
я пошутил, это твоя косточка была. иди в будку обратно.
я пошутил, это твоя косточка была. иди в будку обратно.
Ой да ладно тебе))) самый скоростной переобувщик на диком западе) признай уже как настоящий мышь что просто болтнул лишнего а теперь вертеться больно
И переболел он больно,и все знает но вакцинироваться пока не хочет))
Хех
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 16:49
к месту мем от электрона с
волком с его ха-ха-ха.
волком с его ха-ха-ха.
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 16:55
Цитата:
я об этом еще несколько постов назад сказал.
lavprof:
они как правило и кричат, что они умнее
они как правило и кричат, что они умнее
я об этом еще несколько постов назад сказал.
Re: "Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы,...
Отправлено: 03.07.21 - 17:03
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7538
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:14
Для Юльки на ночь глядя...
Вакцина против коронавируса от американской компании Pfizer приводит к редкому смертельному заболеванию, заявила израильский медик доктор Дорит Бликштейн 21 июня в эфире 13-го телеканала страны.
По словам Бликштейн они столкнулись с неожиданным ростом числа заболевших редким аутоиммунным заболеванием. Т.е. таким заболеванием, когда организм человека создает антитела для борьбы с самим собой. «В результате этого образуются тромбы в разных органах: мозг, сердце, легкие, почки, кровеносные сосуды, кожа и т. д.», — рассказала медик. Данное заболевание «в классическом понимании — смертельное заболевание», — отметила она, и подчеркнула, что в 90% случаев люди от него ранее погибали.
Сегодня созданы процедуры, которые определяют болезнь на ранней стадии и большинство таких больных удается спасти, хотя иногда с осложнениями. Обычно «в стране случается около двух-трех случаев» данного заболевания в каждой больнице в течение года. Однако «в марте месяце к нам стали попадать слишком много больных», что заинтересовало медиков. «Мы по сути получили годовое количество за один месяц и это странно», — заметила Бликштейн.
Медики выяснили, что все больные заболели «после вакцинации от коронавируса известной и принятой в стране вакциной со сроком от 5 до 28 дней», — рассказала она. Заболевание было обнаружено преимущественно у граждан в возрасте от 28 до 45 лет, среди которых и мужчины и женщины, хотя, как правило, от него страдают женщины.
Медик рекомендовала привившимся данной вакциной гражданам Израиля, при наличии кровотечений, головных болей, головокружений, потери речи, болях в груди и животе немедленно обратиться за медицинской помощью. «Это могут быть не обычные распространенные побочные действия вакцины, а невероятная и редкая болезнь», — подчеркнула она.
Вакцина против коронавируса от американской компании Pfizer приводит к редкому смертельному заболеванию, заявила израильский медик доктор Дорит Бликштейн 21 июня в эфире 13-го телеканала страны.
По словам Бликштейн они столкнулись с неожиданным ростом числа заболевших редким аутоиммунным заболеванием. Т.е. таким заболеванием, когда организм человека создает антитела для борьбы с самим собой. «В результате этого образуются тромбы в разных органах: мозг, сердце, легкие, почки, кровеносные сосуды, кожа и т. д.», — рассказала медик. Данное заболевание «в классическом понимании — смертельное заболевание», — отметила она, и подчеркнула, что в 90% случаев люди от него ранее погибали.
Сегодня созданы процедуры, которые определяют болезнь на ранней стадии и большинство таких больных удается спасти, хотя иногда с осложнениями. Обычно «в стране случается около двух-трех случаев» данного заболевания в каждой больнице в течение года. Однако «в марте месяце к нам стали попадать слишком много больных», что заинтересовало медиков. «Мы по сути получили годовое количество за один месяц и это странно», — заметила Бликштейн.
Медики выяснили, что все больные заболели «после вакцинации от коронавируса известной и принятой в стране вакциной со сроком от 5 до 28 дней», — рассказала она. Заболевание было обнаружено преимущественно у граждан в возрасте от 28 до 45 лет, среди которых и мужчины и женщины, хотя, как правило, от него страдают женщины.
Медик рекомендовала привившимся данной вакциной гражданам Израиля, при наличии кровотечений, головных болей, головокружений, потери речи, болях в груди и животе немедленно обратиться за медицинской помощью. «Это могут быть не обычные распространенные побочные действия вакцины, а невероятная и редкая болезнь», — подчеркнула она.
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:24
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10317
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:29
Зачем вы Юли на ночь настроение портите? )
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:36
Цитата:
Мы не спим - и она пусть не спит...)))
Vit:
Зачем вы Юли на ночь настроение портите? )
Зачем вы Юли на ночь настроение портите? )
Мы не спим - и она пусть не спит...)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7226
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:41
Цитата:
Не ожидал, такого сильного влияния жёлтой прессы на жителей Казахстана. Тут всё с пустое порожнее, или плюнь через голову, всё в кучу собрано. От астразеники, да есть такое - тромбозы. от Biontech тромбозов нигде в мире зафиксировано не было. Воспаление сердечной мышцы, как максимум у молодого поколения. Но без смертей пока. Да даже ели и смертельные случаи посчитать, бывают и при операциях и прочих лечениях.. И Что теперь не оперировать, не лечить. От болезни в сотни и тысячи раз больше людей мрёт. Как им потом в глаза смотреть? Тем кто родных потерял.
[Исправлено: elektron, 03.07.2021 - 18:45]
yudjin:
По словам Бликштейн они столкнулись с неожиданным ростом числа заболевших редким аутоиммунным заболеванием. Т.е. таким заболеванием, когда организм человека создает антитела для борьбы с самим собой. «В результате этого образуются тромбы в разных органах: мозг, сердце, легкие, почки, кровеносные сосуды, кожа и т. д.», — рассказала медик.
По словам Бликштейн они столкнулись с неожиданным ростом числа заболевших редким аутоиммунным заболеванием. Т.е. таким заболеванием, когда организм человека создает антитела для борьбы с самим собой. «В результате этого образуются тромбы в разных органах: мозг, сердце, легкие, почки, кровеносные сосуды, кожа и т. д.», — рассказала медик.
Не ожидал, такого сильного влияния жёлтой прессы на жителей Казахстана. Тут всё с пустое порожнее, или плюнь через голову, всё в кучу собрано. От астразеники, да есть такое - тромбозы. от Biontech тромбозов нигде в мире зафиксировано не было. Воспаление сердечной мышцы, как максимум у молодого поколения. Но без смертей пока. Да даже ели и смертельные случаи посчитать, бывают и при операциях и прочих лечениях.. И Что теперь не оперировать, не лечить. От болезни в сотни и тысячи раз больше людей мрёт. Как им потом в глаза смотреть? Тем кто родных потерял.
[Исправлено: elektron, 03.07.2021 - 18:45]
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:50
Цитата:
пусть футбол смотрит..он успокаивает.
чехи дании за пять минут до конца проигрывают один два
Vit:
Зачем вы Юли на ночь настроение портите? )
Зачем вы Юли на ночь настроение портите? )
пусть футбол смотрит..он успокаивает.
чехи дании за пять минут до конца проигрывают один два
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 111
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 04.07.21 - 03:59
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