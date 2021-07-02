Отправлено: - 23:41

yudjin:

По словам Бликштейн они столкнулись с неожиданным ростом числа заболевших редким аутоиммунным заболеванием. Т.е. таким заболеванием, когда организм человека создает антитела для борьбы с самим собой. «В результате этого образуются тромбы в разных органах: мозг, сердце, легкие, почки, кровеносные сосуды, кожа и т. д.», — рассказала медик.

[Исправлено: elektron, 03.07.2021 - 18:45]

Цитата:Не ожидал, такого сильного влияния жёлтой прессы на жителей Казахстана. Тут всё с пустое порожнее, или плюнь через голову, всё в кучу собрано. От астразеники, да есть такое - тромбозы. от Biontech тромбозов нигде в мире зафиксировано не было. Воспаление сердечной мышцы, как максимум у молодого поколения. Но без смертей пока. Да даже ели и смертельные случаи посчитать, бывают и при операциях и прочих лечениях.. И Что теперь не оперировать, не лечить. От болезни в сотни и тысячи раз больше людей мрёт. Как им потом в глаза смотреть? Тем кто родных потерял.