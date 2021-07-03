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≡ Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41848
Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Костанае
Отправлено: 03.07.21 - 22:42
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Трагедия произошла вчера, 2 июля, в 7 микрорайоне, в одном из многоэтажных домов. Мальчик в возрасте 4 лет 11 месяцев выпал из окна 5-го этажа. Он остался жив, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4722
Re: Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Костанае
Отправлено: 03.07.21 - 22:42
#1
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Странно, уже взрослый парень, почти пять лет,
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