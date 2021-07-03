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≡  Минздрав определил размеры штрафов для руководителей, которые будут допускать к работе непривитых сотрудников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41847
Минздрав определил размеры штрафов для руководителей, которые будут допускать к работе непривитых сотрудников
Отправлено: 03.07.21 - 17:54
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В Казахстане определили размеры штрафов для руководителей, которые будут допускать к работе невакцинированных сотрудников. Работодателей будут привлекать к ответственности по статьям 462, 425 Кодекса об административных правонарушениях РК.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
648
Re: Минздрав определил размеры штрафов для руководителей,...
Отправлено: 03.07.21 - 17:54
#1
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Действительно, собственно за этим и весь сыр-бор.
Есть вопрос: у нас что, всякое "министерство" может определять-устанавливать штрафы?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
648
Re: Минздрав определил размеры штрафов для руководителей,...
Отправлено: 03.07.21 - 18:05
#2
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Цитата:
Согласно статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" влечёт штраф: Источник:


Смотрим эту статью
За что могут оштрафовать граждан:- отсутствие маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте;- не соблюдение дистанции 1 м в общественных местах;- передвижение (перемещение) на открытом воздухе группами более 3 человек или с нарушением иных требований.


ГДЕ ТРЕБОВАНИЕ ПРИВИВАТЬСЯ?
(здесь идет народная лексика)!!!!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7537
Минздрав определил размеры штрафов для руководителей, которые будут допускать к работе непривитых сотрудников
Отправлено: 03.07.21 - 18:17
#3
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Цитата:
electro:
Смотрим эту статью

Дык, енто старая статья...год назад... тогда варево еще изобретали.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
648
Минздрав определил размеры штрафов для руководителей, которые будут допускать к работе непривитых сотрудников
Отправлено: 03.07.21 - 19:07
#4
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Жень, дай ссылку на "новую" статью.
И вообще, они, что, действительно могут менять свои "законы" и "статьи" когда надо???
Да чтоб их...
Доменяются, в итоге на вилах повиснут...
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