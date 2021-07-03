Отправлено: - 18:05

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42433#893208 Согласно статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" влечёт штраф: Источник:

Цитата:Смотрим эту статьюЗа что могут оштрафовать граждан:- отсутствие маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте;- не соблюдение дистанции 1 м в общественных местах;- передвижение (перемещение) на открытом воздухе группами более 3 человек или с нарушением иных требований.ГДЕ ТРЕБОВАНИЕ ПРИВИВАТЬСЯ?(здесь идет народная лексика)!!!!