Отправлено: - 17:51

alex_60:

вопрос только а почему в советское время все приживалось?

Цитата:Я так думаю несколько причин. Во-первых, технология посадки соблюдалась тщательней: сроки, правильно подготовленный посадочный материал, выбор видов деревьев был несколько другой, уходные работы были тщательней. Потому что была специализированная организация Зеленстрой, которой только этим и занималась. А не как сейчас по тендеру написано после ремонта высадить столько, посеять газона столько. Это делают.... Но как и когда - это никого не волнует.Во-вторых грунт. Когда город строился и озеленялся деревья сажали в плодородную целину, чернозем. Посмотрите, что сейчас сыпят при капитальной реконструкции любой улицы... голимый песок. Что в нем будет расти? Да, присыпят сверху небольшой слой чернозема, траву посеют. Да и та не растёт долго.В-третьих, большая загазованность. По этой ул. Чкалова в моем детстве можно было гонять на велике пол дня, редкие машины помешают. Сейчас поток и днём и ночью.