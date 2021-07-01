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≡ Озеленение с переменным успехом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41847
Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 01.07.21 - 11:33
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Ежегодно чиновники отдела ЖКХ рапортуют о сотнях и даже тысячах высаженных деревьях на улицах Костаная. Не исключение и 2020 год. Пришло время пройти по некоторым улицам, взглянуть на состояние саженцев и подвести промежуточный итог прошлогоднего озеленения.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
970
Re: Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 01.07.21 - 11:33
#1
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Цитата:
Только благодаря частым и обильным поливам (даже в такую засушливую весну) можно добиться результата.

Видимо имелось ввиду многоводную весну?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8546
Re: Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 01.07.21 - 11:38
#2
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В кой то веке объективный анализ ситуации от Евгения
Ещё бы с кронированными деревьями также приводил примеры там где плохо и там где хорошо проделана работа)
Цитата:
Немалую роль сыграла и справедливая ежегодная критика жителей Костаная, ведь, как известно, вода и камень точит, и… дает жизнь!

Откуда информация что критика повлияла? Рук ЖКХ или кто-то из подрядчиков сообщил?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
466
Re: Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 01.07.21 - 11:42
#3
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На Бородина частные дома в основном. Вот не понимаю я наших горожан: возле твоего дома посадили у дороги красивую елочку, но не поливают. Тебе что, жалко вынести 2 раза в неделю по 2 ведра воды? Пусть лучше дерево засохнет? Конечно, подрядчик должен поливать, но мне лично было бы жалко смотреть и глупо бездействовать.

Кстати, сам живу в пригороде, у нас после реконструкции улицы не посадили ничего. Я привез 5 берез - поросль из ближайшей лесопосадки, уже 3 года почти - принялись, прирост дают отличный. А всего-то надо раз в неделю полить....
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7537
Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 01.07.21 - 11:55
#4
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Цитата:
Undead:
Видимо имелось ввиду многоводную весну?

Отсутствие дождей с 10 мая и по настоящее время.

Цитата:
abaika95:
В кой то веке объективный анали

если есть какой-то результат, то почему не написать?

Цитата:
abaika95:
Ещё бы с кронированными деревьями

Тут же все очевидней очевидного... Достаточно проехать по трассе и городу. Кронированные тополя после ветра массово свесили ветви с кусками коры. Да и утверждение биологов о том, что после такого оболванивания каждый год погибает 10% деревьев вполне совпадает с реальностью. Между Затобольском и Костанаем недели две назад уже пилили не очухавшиеся, на очереди следующие столбы с сухими куцыми ветками. А сколько таких кленов, вязов?
Да, есть вполне удачные примеры. Но том и прикол, что должен быть квалифицированный подход к каждому дереву специалистов, а не осваивателей.
Забавный пример на Баймагамбетова, где городской газон в руках хорошего озеленителя, а столб - результат скудоумия.


Цитата:
abaika95:
Рук ЖКХ или кто-то из подрядчиков сообщил?

Из мест не столь отдаленных письма не получал.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7537
Re: Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 03.07.21 - 16:54
#5
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Цитата:
но 24 саженца уже не подают признаков жизни. Остальные 46 находятся в различном состоянии.

К большому сожалению, и те тополя, что дали листву и казались прижившимися, не выдержали нынешнюю жару. За последние 2-3 дня листва засохла
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12252
Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 03.07.21 - 17:23
#6
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при такой погоде сложно конечно.
каждый день хожу мимо подьездной дороги к дому.
в прошлом году посадили вдоль нее штук 40 берез, поливали, весной все вырвали, не прижились, посадили по новой.
похоже результат будет тот же.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12252
Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 03.07.21 - 17:26
#7
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вопрос только а почему в советское время все приживалось? почему город так зарос
зелеными насаждениями, что лесорубы за 30 лет не могут с их наследием справиться, несмотря на их потуги?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7537
Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 03.07.21 - 17:51
#8
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Цитата:
alex_60:
вопрос только а почему в советское время все приживалось?

Я так думаю несколько причин. Во-первых, технология посадки соблюдалась тщательней: сроки, правильно подготовленный посадочный материал, выбор видов деревьев был несколько другой, уходные работы были тщательней. Потому что была специализированная организация Зеленстрой, которой только этим и занималась. А не как сейчас по тендеру написано после ремонта высадить столько, посеять газона столько. Это делают.... Но как и когда - это никого не волнует.
Во-вторых грунт. Когда город строился и озеленялся деревья сажали в плодородную целину, чернозем. Посмотрите, что сейчас сыпят при капитальной реконструкции любой улицы... голимый песок. Что в нем будет расти? Да, присыпят сверху небольшой слой чернозема, траву посеют. Да и та не растёт долго.
В-третьих, большая загазованность. По этой ул. Чкалова в моем детстве можно было гонять на велике пол дня, редкие машины помешают. Сейчас поток и днём и ночью.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12252
Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 03.07.21 - 18:02
#9
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Цитата:
yudjin:
Потому что была специализированная организация Зеленстрой


сейчас только "специалисты" похоже по саксаулу
остались, и то вряд ли.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7537
Озеленение с переменным успехом
Отправлено: 03.07.21 - 18:14
#10
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Мне кажется любая стройка - это кладезь для работы фиников и прокуратуры. Куда, как и на что расходуются бюджетные деньги. Взять к примеру, всю ту же улицу Чкалова (от Абая до Карбышева). В ноябре месяце здесь... сеяли газон. Ладно, бывает такой подзимний посев. Он даже в начале мая взошел. Но вот во что превратился:

Вот это рыжая сухая трава и есть газон...абсолютно без полива. А кто его должен был поливать? А для чего зарывали сотни тысяч тенге в виде семян?

Забавно, что ближе к перекрестку с Арыстанбекова газон зарос сорняком по колено

причем с канабисом ;-)

Но полиция вместе с журналистиками НК бегает по базарам и ищет кепки с футболками с изображением листочков... а листочки-то колосятся кругом... их не замечают, однако...
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