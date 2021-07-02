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≡ "Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41845
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 02.07.21 - 09:48
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Казахстанцы, купившие поддельные документы о вакцинации от коронавируса, на условиях анонимности рассказали о своих историях подделки паспортов вакцинации.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
69
Re: "Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы,...
Отправлено: 02.07.21 - 22:38
#45
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Цитата:
alex_60:
я пока тоже не кололся. пока не надо. потом посмотрим.

ахах, судя по комментам, Вы ярый сторонник того, что нужно вакцинироваться, а по итогу сами еще даже не решили :lol: :lol: :lol: жжёте))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11062
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 02.07.21 - 22:54
#46
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Цитата:
elektron:
"Вакцинированные" мрут.

Вот вот, невероятное заражение после вылитой в ведро вакцины :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11062
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 02.07.21 - 22:56
#47
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Цитата:
Vit:
Бизнес

Вот именно, бизнес )) ничего личного)) А какие тут могут быть гарантии безопасности? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11062
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 02.07.21 - 22:58
#48
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Цитата:
lavprof:
ахах, судя по комментам, Вы ярый сторонник того, что нужно вакцинироваться, а по итогу сами еще даже не решили жжёте))

Все логично же - человек хочет чтобы как можно больше было вакцинированных а его не трогали и не заражали. Поддерживать вакцинированние и вакцинироваться самому - разные вещи ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12239
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 02.07.21 - 23:11
#49
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Цитата:
lavprof:
ахах, судя по комментам, Вы ярый сторонник того, что нужно вакцинироваться, а по итогу сами еще даже не решили жжёте))


смешного ничего не вижу.
переболел с 60 процентами.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11543
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 01:26
#50
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Прочитал все четыре страницы дичи несусветной.
Пожалуй добавлю немного дегтя в вашу бочку. :lol:

Хорошая работа журналистов BBC в Израиле.
Они смогли заснять то, что происходило в начале апреля этого года в кварталах Ортодоксов.
Как раз весной в Израиле проходила массовая вакцинация и очень быстро стало понятно, что у провакцинированных резко снижаются шансы заболеть и тяжесть болезни, а у самых махровых ортодоксов количество заболеваний вырастает.
Вот что получилось, хотя кадры и старые, но посмотреть очень интересно.
Тем более что у вас недоверия бессовестные чиновники понаплодили очень много, и ортодоксов которые в отличии от верующих ортодоксов ничему не верят.


[Исправлено: Серый волк, 02.07.2021 - 22:33]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11543
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 01:31
#51
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Сегодня в Израиле ситуация конечно изменилась.
Вот тут в цифрах и переведено на русский что там происходит:

Очень интересные цифры.


Что происходит в мире с вакцинацией и какую выбирают в разных странах?



Разница между вакцинами


[Исправлено: Серый волк, 02.07.2021 - 22:46]
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