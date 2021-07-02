Отправлено: - 22:38

alex_60:

я пока тоже не кололся. пока не надо. потом посмотрим.

Цитата:ахах, судя по комментам, Вы ярый сторонник того, что нужно вакцинироваться, а по итогу сами еще даже не решилижжёте))