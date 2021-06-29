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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 380 из 380«1...378379380
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12239
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.06.21 - 10:05
#5686
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Цитата:
drakon:
С Праздником, Товарищи!!! Днём Молодёжи


как отметил? надеюсь все было прилично.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22122
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.06.21 - 12:04
#5687
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Алекс, сегодня, наши - играют с Англичанами.
Надеюсь, ты со мной... :lol: ;-) :oops:

[Исправлено: drakon, 29.06.2021 - 12:05]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12239
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.06.21 - 12:18
#5688
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Цитата:
drakon:
Надеюсь, ты со мной.


да,сегодня за Германию и
за Швецию.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22122
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.06.21 - 21:19
#5689
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Это вам не - стейк, с бутылкой Грузинского пива,
на 1 мая... :lol: ;-) :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3428
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.21 - 16:40
#5690
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____ drakon , наверное все население твоей деревеньки поместится в этих домах ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10314
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.07.21 - 00:18
#5691
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Цитата:
Гога:
Красивая фото Гога. Особенно мне понравились "местные" на чёрной гранте, подрезаной )))
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Страница 380 из 380«1...378379380
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