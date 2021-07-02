Отправлено: - 19:36

Сергей kst:

Всему свое время.Не зря же учения "антитеррор" проводят.

drakon:

Денег, на ШМАЙСЕР, нет у него?... Соберём. Создам - Нужные Евры...

lavprof:

Дак нужно различать Моргенштерна с его творчеством и Алишера как человека. То, что его творчество для большинства людей Г не означает, что человек он плохой

maxsaf:

Ну раз такое дело - ставьте своим детям его песни - помогите ему заработать больше для благотворительности

maxsaf:

Ниче не буду. Не мое это

Цитата:Ну явно наш антитерор не направен против граждан которых наши политики сами в страну завезли))Цитата:Опасный Дракон)Уже сеть ячеек плетет в Германии)Цитата:Так я и пытался донести это МаксуНо Макс не понимает что такое эпатаж ради привлечения вниманияМузыка у Моргена гДа и сам он г если честноО чем я писал изначально в споре за иманбека (где Макс и привел в первый раз моргена как пример)Но Макс умудрился убедить меня в том что я начинаю уже снисходительно относится к алишу как просто к эпатажному персонажуЦитата:Да вот надо ужеПоказывать на примереЧто человек при том что пишет гВ итоге остаётся человекомА не просто БузовойЦитата:Ну вы чего?? Щас повесточка к вам дойдет и придется) и индусам и пакистанцам) хотя погорячился) наверно вы всё-таки будете в ряду тех кому будут целовать ботинки,выходцы с постсовка на западе же как за пакистанцев идут примерно?