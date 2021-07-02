Сергей kst: Всему свое время.Не зря же учения "антитеррор" проводят.
Ну явно наш антитерор не направен против граждан которых наши политики сами в страну завезли)) Цитата:
drakon: Денег, на ШМАЙСЕР, нет у него?... Соберём. Создам - Нужные Евры...
Опасный Дракон) Уже сеть ячеек плетет в Германии) Цитата:
lavprof: Дак нужно различать Моргенштерна с его творчеством и Алишера как человека. То, что его творчество для большинства людей Г не означает, что человек он плохой
Так я и пытался донести это Максу Но Макс не понимает что такое эпатаж ради привлечения внимания Музыка у Моргена г Да и сам он г если честно О чем я писал изначально в споре за иманбека (где Макс и привел в первый раз моргена как пример) Но Макс умудрился убедить меня в том что я начинаю уже снисходительно относится к алишу как просто к эпатажному персонажу Цитата:
maxsaf: Ну раз такое дело - ставьте своим детям его песни - помогите ему заработать больше для благотворительности
Да вот надо уже Показывать на примере Что человек при том что пишет г В итоге остаётся человеком А не просто Бузовой Цитата:
maxsaf: Ниче не буду. Не мое это
Ну вы чего?? Щас повесточка к вам дойдет и придется) и индусам и пакистанцам) хотя погорячился) наверно вы всё-таки будете в ряду тех кому будут целовать ботинки,выходцы с постсовка на западе же как за пакистанцев идут примерно?
abaika95: Но Макс не понимает что такое эпатаж ради привлечения внимания Музыка у Моргена г Да и сам он г если честно
Во-первых сама музыка у него не г. Я это много раз говорил. Во-вторых не надо так снисходительно к эпатажу относиться - конечно на нем легче всего пробиться, поэтому с каждым разом он будет все стремнее и стремнее. Завтра чел на сцене кучу навалит - а вы детям своим скажете, что так надо для продаж альбома, но человек он хороший, благотворительностью занимается. Потом начнет на сцене детей насиловать во время концерта. Ну и что? Это же просто эпатаж, да?
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