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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8544
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 19:36
#3781
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Цитата:
Сергей kst:
Всему свое время.Не зря же учения "антитеррор" проводят.

Ну явно наш антитерор не направен против граждан которых наши политики сами в страну завезли))
Цитата:
drakon:
Денег, на ШМАЙСЕР, нет у него?... Соберём. Создам - Нужные Евры...

Опасный Дракон)
Уже сеть ячеек плетет в Германии)
Цитата:
lavprof:
Дак нужно различать Моргенштерна с его творчеством и Алишера как человека. То, что его творчество для большинства людей Г не означает, что человек он плохой

Так я и пытался донести это Максу
Но Макс не понимает что такое эпатаж ради привлечения внимания
Музыка у Моргена г
Да и сам он г если честно
О чем я писал изначально в споре за иманбека (где Макс и привел в первый раз моргена как пример)
Но Макс умудрился убедить меня в том что я начинаю уже снисходительно относится к алишу как просто к эпатажному персонажу
Цитата:
maxsaf:
Ну раз такое дело - ставьте своим детям его песни - помогите ему заработать больше для благотворительности

Да вот надо уже
Показывать на примере
Что человек при том что пишет г
В итоге остаётся человеком
А не просто Бузовой
Цитата:
maxsaf:
Ниче не буду. Не мое это

Ну вы чего?? Щас повесточка к вам дойдет и придется) и индусам и пакистанцам) хотя погорячился) наверно вы всё-таки будете в ряду тех кому будут целовать ботинки,выходцы с постсовка на западе же как за пакистанцев идут примерно?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8544
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 19:45
#3782
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Цитата:
alex_60:
завоняло.по клику прибежал

Хорошо когда ты прибегаешь когда заваняло
Значит ещё не совсем старый
Значит успеваешь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 21:18
#3783
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Цитата:
abaika95:
Но Макс не понимает что такое эпатаж ради привлечения внимания Музыка у Моргена г Да и сам он г если честно

Во-первых сама музыка у него не г. Я это много раз говорил. Во-вторых не надо так снисходительно к эпатажу относиться - конечно на нем легче всего пробиться, поэтому с каждым разом он будет все стремнее и стремнее. Завтра чел на сцене кучу навалит - а вы детям своим скажете, что так надо для продаж альбома, но человек он хороший, благотворительностью занимается. :lol: Потом начнет на сцене детей насиловать во время концерта. Ну и что? Это же просто эпатаж, да?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2427
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 22:10
#3784
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Цитата:
maxsaf:


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10314
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 22:13
#3785
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Может я не в тему. Но ретро ремикс моргер. Крутяк. Всех по-моему зацепило.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 23:00
#3786
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Цитата:
Vit:
Но ретро ремикс моргер. Крутяк.


не ожидал что ты такое смотришь и слушаешь. это уровень
оралмана из челябинска.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2021 - 23:01]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 23:04
#3787
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Цитата:
Vit:
Может я не в тему. Но ретро ремикс моргер.

Тебе просто музыка понравилась, воспоминания. Были бы другие слова в песне - тебе бы тоже зашло.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10314
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 23:12
#3788
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Друзья я вам больше скажу! Я еще и на телефон эту мелодию поставил. Капец))) так что если где то в толпе в ТЦ услышите у соседа в очереди в кармане звонит телефон с моргенштерном. Это я :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 23:18
#3789
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Цитата:
Vit:

Скинь сюда ссылку с ютуба, заценим вместе
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 23:22
#3790
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Скоро терпение лопнет или у одних или у других. Братские узы во всей красе:


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10314
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 23:27
#3791
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Цитата:
maxsaf:

Незнаю как скинуть ссылку, вот
Цитата:
maxsaf:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 23:44
#3792
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швейцария италия 1 1
пять минут до конца. основного времени
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 23:47
#3793
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Цитата:
Vit:

Когда на ютубе смотришь там есть "поделиться" и потом "скопировать ссылку"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 23:56
#3794
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дополеительное время пенальти
кто ожидал такое
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.07.21 - 23:58
#3795
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я kстати не понял, vit"творчество "
этого как использует в воспитании детей.
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