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maxsaf:

Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье

[Исправлено: Серый волк, 29.06.2021 - 21:32]

Цитата:Йес итис!Должна же быть какая-нибудь благотворительная организация в цивилизованных странах, занимающаяся помощью брошенными домашним, а ныне бездомным животным.Очевидно явно домашнее в прошлом существо было брошено, блукало, и попало в зависимость к грязным мошенникам и махинаторам из поресловутого Карабутака.Злодеи мордеры из Карабутака сломили волю несчастного бродячего животного и стали это несчастное животное использовать для подстав на форумах, как продажные полицайчики костаная используют для подстав состоящих на учёте девушек.Ему нужна передержка в теплой уютной независимой от жуликов квартире, с персональной миской и лотком, и новые хозяева по объявлению.