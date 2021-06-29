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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 23:31
Цитата:
Ну и какую оценку вы даете Моргену за высказывание о рэперше и ребенке в той передаче?
abaika95:
Оценка была о моргене в ПЕРЕДАЧЕ
Оценка была о моргене в ПЕРЕДАЧЕ
Ну и какую оценку вы даете Моргену за высказывание о рэперше и ребенке в той передаче?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 23:42
Все что нужно знать о шикарном по мнению Абайки Моргенштерне - на 8-й минуте
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 23:46
Цитата:
Как всегда - великолепен, но просит не счесть за похвалу
maxsaf:
Ну и какую оценку вы даете Моргену
Ну и какую оценку вы даете Моргену
Как всегда - великолепен, но просит не счесть за похвалу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:08
Цитата:
Ну как так? Днище же полное
Абайка - сказочный... Но это уж точно не похвала
[Исправлено: maxsaf, 30.06.2021 - 00:10]
elektron:
Как всегда - великолепен, но просит не счесть за похвалу
Как всегда - великолепен, но просит не счесть за похвалу
Ну как так? Днище же полное
Абайка - сказочный... Но это уж точно не похвала
[Исправлено: maxsaf, 30.06.2021 - 00:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:10
Цитата:
А есть сомневающиеся в обратном?
maxsaf:
Ну как так? Днище же полное
Ну как так? Днище же полное
А есть сомневающиеся в обратном?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:12
Цитата:
Да поняли, ну жалко же животинку, нужно иногда чем то подкармливать.
таноми52:
Неужели только сейчас это поняли?
Неужели только сейчас это поняли?
Да поняли, ну жалко же животинку, нужно иногда чем то подкармливать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:12
Цитата:
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье
[Исправлено: maxsaf, 30.06.2021 - 00:14]
elektron:
А есть сомневающиеся в обратном?
А есть сомневающиеся в обратном?
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье
[Исправлено: maxsaf, 30.06.2021 - 00:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:19
Цитата:
Состояние стабильное, я вас заверяю. Только наблюдение вести нужно. Иначе и на "местных" кидаться начнёт Что кстати уже было замечено.
maxsaf:
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье
Состояние стабильное, я вас заверяю. Только наблюдение вести нужно. Иначе и на "местных" кидаться начнёт Что кстати уже было замечено.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:22
Цитата:
Как говорят врачи - стабильно тяжелое
elektron:
Состояние стабильное
Состояние стабильное
Как говорят врачи - стабильно тяжелое
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 11536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:26
Цитата:
Йес итис!
Должна же быть какая-нибудь благотворительная организация в цивилизованных странах, занимающаяся помощью брошенными домашним, а ныне бездомным животным.
Очевидно явно домашнее в прошлом существо было брошено, блукало, и попало в зависимость к грязным мошенникам и махинаторам из поресловутого Карабутака.
Злодеи мордеры из Карабутака сломили волю несчастного бродячего животного и стали это несчастное животное использовать для подстав на форумах, как продажные полицайчики костаная используют для подстав состоящих на учёте девушек.
Ему нужна передержка в теплой уютной независимой от жуликов квартире, с персональной миской и лотком, и новые хозяева по объявлению.
[Исправлено: Серый волк, 29.06.2021 - 21:32]
maxsaf:
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье
Йес итис!
Должна же быть какая-нибудь благотворительная организация в цивилизованных странах, занимающаяся помощью брошенными домашним, а ныне бездомным животным.
Очевидно явно домашнее в прошлом существо было брошено, блукало, и попало в зависимость к грязным мошенникам и махинаторам из поресловутого Карабутака.
Злодеи мордеры из Карабутака сломили волю несчастного бродячего животного и стали это несчастное животное использовать для подстав на форумах, как продажные полицайчики костаная используют для подстав состоящих на учёте девушек.
Ему нужна передержка в теплой уютной независимой от жуликов квартире, с персональной миской и лотком, и новые хозяева по объявлению.
[Исправлено: Серый волк, 29.06.2021 - 21:32]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:28
Цитата:
работа такая, одних "лечит" других оскорбляет, разделять трудно, кому какую пилюлю.
maxsaf:
Как говорят врачи - стабильно тяжелое
Как говорят врачи - стабильно тяжелое
работа такая, одних "лечит" других оскорбляет, разделять трудно, кому какую пилюлю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:41
Цитата:
По хорошему программу "абайка95" пора закрыть, не оправдал надежд, пора запускать "абайка2021" или 2035
Windows95 тоже уже забыт.
[Исправлено: elektron, 29.06.2021 - 19:44]
maxsaf:
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье
По хорошему программу "абайка95" пора закрыть, не оправдал надежд, пора запускать "абайка2021" или 2035
Windows95 тоже уже забыт.
[Исправлено: elektron, 29.06.2021 - 19:44]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:47
Цитата:
Не, лучше Абайка2030 и Абайка2050, им сразу все поверят
elektron:
пора запускать "абайка2021" или 2035
пора запускать "абайка2021" или 2035
Не, лучше Абайка2030 и Абайка2050, им сразу все поверят
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:51
Цитата:
Министр Абаев открыл - ему и закрывать
elektron:
По хорошему программу "абайка95" пора закрыть
По хорошему программу "абайка95" пора закрыть
Министр Абаев открыл - ему и закрывать
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