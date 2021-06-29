Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+22°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 49% влажность
  • Ю-ЮВ, 3.04 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 249 из 249«1...247248249
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11025
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 23:31
#3721
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Оценка была о моргене в ПЕРЕДАЧЕ

Ну и какую оценку вы даете Моргену за высказывание о рэперше и ребенке в той передаче?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11025
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 23:42
#3722
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все что нужно знать о шикарном по мнению Абайки Моргенштерне - на 8-й минуте


Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 23:46
#3723
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну и какую оценку вы даете Моргену

Как всегда - великолепен, но просит не счесть за похвалу :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11025
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:08
#3724
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Как всегда - великолепен, но просит не счесть за похвалу

Ну как так? Днище же полное :-)

Абайка - сказочный... Но это уж точно не похвала :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.06.2021 - 00:10]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:10
#3725
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну как так? Днище же полное

А есть сомневающиеся в обратном? :-x :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:12
#3726
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Неужели только сейчас это поняли?

Да поняли, ну жалко же животинку, нужно иногда чем то подкармливать. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11025
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:12
#3727
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А есть сомневающиеся в обратном?

Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.06.2021 - 00:14]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:19
#3728
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье

Состояние стабильное, я вас заверяю. Только наблюдение вести нужно. Иначе и на "местных" кидаться начнёт :lol: Что кстати уже было замечено. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11025
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:22
#3729
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Состояние стабильное

Как говорят врачи - стабильно тяжелое :lol:
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:26
#3730
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье

Йес итис! :-)
Должна же быть какая-нибудь благотворительная организация в цивилизованных странах, занимающаяся помощью брошенными домашним, а ныне бездомным животным. :-)

Очевидно явно домашнее в прошлом существо было брошено, блукало, и попало в зависимость к грязным мошенникам и махинаторам из поресловутого Карабутака.

Злодеи мордеры из Карабутака сломили волю несчастного бродячего животного и стали это несчастное животное использовать для подстав на форумах, как продажные полицайчики костаная используют для подстав состоящих на учёте девушек.

Ему нужна передержка в теплой уютной независимой от жуликов квартире, с персональной миской и лотком, и новые хозяева по объявлению.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 29.06.2021 - 21:32]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:28
#3731
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как говорят врачи - стабильно тяжелое

работа такая, одних "лечит" других оскорбляет, разделять трудно, кому какую пилюлю.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:41
#3732
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Есть сомневающиеся в Абайкином психическом здоровье

По хорошему программу "абайка95" пора закрыть, не оправдал надежд, пора запускать "абайка2021" или 2035 :lol:
Windows95 тоже уже забыт. :lol:

[Исправлено: elektron, 29.06.2021 - 19:44]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11025
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:47
#3733
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
пора запускать "абайка2021" или 2035

Не, лучше Абайка2030 и Абайка2050, им сразу все поверят :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11025
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.06.21 - 00:51
#3734
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
По хорошему программу "абайка95" пора закрыть

Министр Абаев открыл - ему и закрывать :lol:
Профайл
Страница 249 из 249«1...247248249
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS