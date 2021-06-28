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В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41819
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 00:12
В Казахстане намерены ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг и промышленных предприятий, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих противопоказаний к ней). Поддерживаете ли вы такую меру?
Результаты опроса
Результаты опроса
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 00:12
Уважаемая редакция газеты, проведите беседу с составителем как вопросов, так и ответов на опрос.
Либо должно быть просто да/нет
Либо выбор нескольких вариантов
никто в здравом уме не делает опросов, где ответы дополняют друг друга.
Не играйте в объективность, у вас не выходит
[Исправлено: Медный, 28.06.2021 - 00:13]
Либо должно быть просто да/нет
Либо выбор нескольких вариантов
никто в здравом уме не делает опросов, где ответы дополняют друг друга.
Не играйте в объективность, у вас не выходит
[Исправлено: Медный, 28.06.2021 - 00:13]
Re: В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 00:17
Свет это?
1. Волна
2. Частица
3. Первое
4. Второе
1. Волна
2. Частица
3. Первое
4. Второе
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 08:03
Цитата:
Совсем неуместное сравнение. Это же не тест на знание объективных вещей, а отражение мнения. Кто-то против таких требований потому что они нарушают права человека, но не против вакцины в принципе. А кто-то против именно вакцины.
Медный:
Свет это? 1. Волна 2. Частица 3. Первое 4. Второе
Свет это? 1. Волна 2. Частица 3. Первое 4. Второе
Совсем неуместное сравнение. Это же не тест на знание объективных вещей, а отражение мнения. Кто-то против таких требований потому что они нарушают права человека, но не против вакцины в принципе. А кто-то против именно вакцины.
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 09:55
Цитата:
разве "дискриминация права человека на труд, что запрещено Конституцией РК", отменяет то, что "Даже сделав прививку, человек все равно может быть переносчиком вируса"?
Вопрос слишком комплексный чтобы давать такие "однозначные" ответы.
Да, аналогия моя не 100%, на то она и аналогия, приведите свою
[Исправлено: Медный, 28.06.2021 - 09:59]
Victor Yang:
разве "дискриминация права человека на труд, что запрещено Конституцией РК", отменяет то, что "Даже сделав прививку, человек все равно может быть переносчиком вируса"?
Вопрос слишком комплексный чтобы давать такие "однозначные" ответы.
Да, аналогия моя не 100%, на то она и аналогия, приведите свою
[Исправлено: Медный, 28.06.2021 - 09:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8511
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 10:33
Цитата:
И тут же
Цитата:
Тоесть два ответа из 4 взаимоисключающие а остальные 2 уходят в серую мораль
Напоминает не варианты ответа на опрос
А просто спор двух форумчан
Это также как
Нужно ли обращаться к врачам при заболевании?
Да.Потомучто надо заботиться о здоровье
Нет.Всеовно рано или поздно умрем
И то и то подходит))
[Исправлено: abaika95, 28.06.2021 - 10:35]
Да. Массовая вакцинация создаст коллективный иммунитет для победы над пандемией.
И тут же
Цитата:
Нет. Даже сделав прививку, человек все равно может быть переносчиком вируса.
Тоесть два ответа из 4 взаимоисключающие а остальные 2 уходят в серую мораль
Напоминает не варианты ответа на опрос
А просто спор двух форумчан
Это также как
Нужно ли обращаться к врачам при заболевании?
Да.Потомучто надо заботиться о здоровье
Нет.Всеовно рано или поздно умрем
И то и то подходит))
[Исправлено: abaika95, 28.06.2021 - 10:35]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11025
В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 28.06.21 - 10:41
Для начала все без исключения вакцины должны пройти тесты заново, учитывая новый штамм "дельта плюс". Если эффективность у вакцин будет ниже заявленной, а скорее всего так и будет - то продолжить разработку, усилить карантинные меры, ввести чрезвычайное положение, все массовые мероприятия отменить.
Re: В Казахстане намерены ввести требование обязательного...
Отправлено: 30.06.21 - 00:22
Цитата:
Ну а разве два разных человека не могут мыслить диаметрально противоположно? Это же не ответы на какой-то вопрос, где есть правильный ответ - это варианты мнений.
abaika95:
Тоесть два ответа из 4 взаимоисключающие а остальные 2 уходят в серую мораль Напоминает не варианты ответа на опрос А просто спор двух форумчан Это также как Нужно ли обращаться к врачам при заболевании? Да.Потомучто надо заботиться о здоровье Нет.Всеовно рано или поздно умрем И то и то подходит))
Тоесть два ответа из 4 взаимоисключающие а остальные 2 уходят в серую мораль Напоминает не варианты ответа на опрос А просто спор двух форумчан Это также как Нужно ли обращаться к врачам при заболевании? Да.Потомучто надо заботиться о здоровье Нет.Всеовно рано или поздно умрем И то и то подходит))
Ну а разве два разных человека не могут мыслить диаметрально противоположно? Это же не ответы на какой-то вопрос, где есть правильный ответ - это варианты мнений.
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