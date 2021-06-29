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≡ EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41819
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 13:31
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Этой ночью были сыграны еще два матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, по результатам которых определилась третья пара четвертьфинала. А результаты не могли не порадовать болельщиков.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12199
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 13:31
#1
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//Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер отражает удар француза Кильяна Мбаппе.//

наверное смотрел матч -Казахстан -Франция
когда Александр Мокин(Тобол) отбил пенальти Килиана Мбаппе.
тоже в правый нижний угол был удар.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
49
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 14:29
#2
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да, сколько ставок сорвалось)) вот так нужно биться, до последнего, не смотря на прогнозы)) на ЧМ-18 смогли показать подобное, а на Евро увы
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12199
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 18:26
#3
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после этого не знаешь чего ждать от сегодняшних пар.
англия как бы дома играет.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12199
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 18:27
#4
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но ставлю на германию и шведов.
посмотрим.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7204
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 23:22
#5
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Алекс, какой прогноз, пока что 0:0 ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12199
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:28
#6
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Цитата:
elektron:
пока что 0:0


да, смотрю. 70 минута.
ровная игра. по моменту было у обоих.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12199
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:31
#7
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на желтые судья не скупится
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7204
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 23:34
#8
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Цитата:
alex_60:

походу можно идти спать. 1:0
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12199
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:34
#9
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англичане забили.
осталось 15минут.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12199
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:35
#10
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Цитата:
elektron:
идти спать. 1:0


самая игра начинается
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12199
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:37
#11
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если так закончат, то это последний матч Лева. 15лет во главе сборной.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7204
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:42
#12
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Цитата:
alex_60:
15лет во главе сборной.

видно время пришло. 2:0 это всё.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22112
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:45
#13
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Цитата:
elektron:
видно время пришло. 2:0

Судья - подсудил, англичанам... :-o
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12199
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:45
#14
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Цитата:
elektron:
. 2:0 это всё.


да, согласен. мои соболезнования.
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