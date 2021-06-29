Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41819
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 13:31
Этой ночью были сыграны еще два матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, по результатам которых определилась третья пара четвертьфинала. А результаты не могли не порадовать болельщиков.
Читать новость
Читать новость
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 13:31
//Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер отражает удар француза Кильяна Мбаппе.//
наверное смотрел матч -Казахстан -Франция
когда Александр Мокин(Тобол) отбил пенальти Килиана Мбаппе.
тоже в правый нижний угол был удар.
наверное смотрел матч -Казахстан -Франция
когда Александр Мокин(Тобол) отбил пенальти Килиана Мбаппе.
тоже в правый нижний угол был удар.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 49
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 14:29
да, сколько ставок сорвалось)) вот так нужно биться, до последнего, не смотря на прогнозы)) на ЧМ-18 смогли показать подобное, а на Евро увы
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 18:26
после этого не знаешь чего ждать от сегодняшних пар.
англия как бы дома играет.
англия как бы дома играет.
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 18:27
но ставлю на германию и шведов.
посмотрим.
посмотрим.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7204
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 23:22
Алекс, какой прогноз, пока что 0:0
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:28
Цитата:
да, смотрю. 70 минута.
ровная игра. по моменту было у обоих.
elektron:
пока что 0:0
пока что 0:0
да, смотрю. 70 минута.
ровная игра. по моменту было у обоих.
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:31
на желтые судья не скупится
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7204
Re: EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами...
Отправлено: 29.06.21 - 23:34
Цитата:
походу можно идти спать. 1:0
alex_60:
походу можно идти спать. 1:0
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:34
англичане забили.
осталось 15минут.
осталось 15минут.
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:35
Цитата:
самая игра начинается
elektron:
идти спать. 1:0
идти спать. 1:0
самая игра начинается
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:37
если так закончат, то это последний матч Лева. 15лет во главе сборной.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7204
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:42
Цитата:
видно время пришло. 2:0 это всё.
alex_60:
15лет во главе сборной.
15лет во главе сборной.
видно время пришло. 2:0 это всё.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22112
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:45
Цитата:
Судья - подсудил, англичанам...
elektron:
видно время пришло. 2:0
видно время пришло. 2:0
Судья - подсудил, англичанам...
EURO 2020: овертаймы, серия пенальти и прощание с чемпионами мира
Отправлено: 29.06.21 - 23:45
Цитата:
да, согласен. мои соболезнования.
elektron:
. 2:0 это всё.
. 2:0 это всё.
да, согласен. мои соболезнования.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: alex_60, drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать