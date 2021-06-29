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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:05
Новый тренд в тик токе
Этот трек.
Запретить!!!!
Он развращает наших детей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7204
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:13
Цитата:
Ну сколько можно?
Конечно великолепен, это так к красному словцу.
И ведь везде так. Передёрнуть, извернуться.
abaika95:
И где тут похвала?
И где тут похвала?
Ну сколько можно?
Конечно великолепен, это так к красному словцу.
И ведь везде так. Передёрнуть, извернуться.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:14
Этого пахабника и алкоголика в школах изучают
Сыпь, гармоника! Скука… Скука…Гармонист пальцы льет волной.Пей со мною, паршивая сука.Пей со мной. Излюбили тебя, измызгали,Невтерпёж!Что ж ты смотришь так синими брызгами?Или в морду хошь? В огород бы тебя, на чучело,Пугать ворон.До печенок меня замучилаСо всех сторон. Сыпь, гармоника! Сыпь, моя частая!Пей, выдра! Пей!Мне бы лучше вон ту, сисястую,Она глупей. Я средь женщин тебя не первую,Немало вас.Но с такой вот, как ты, со стервою.Лишь в первый раз
А вот это
Май мая маюсь
Водки напиваюсь
Пола касаясь
Ритм выбиваю
Моя ты радость
В сердце мне закралась
Жалко что малость
До утра осталось
Посчитают развращением молодежи
Сыпь, гармоника! Скука… Скука…Гармонист пальцы льет волной.Пей со мною, паршивая сука.Пей со мной. Излюбили тебя, измызгали,Невтерпёж!Что ж ты смотришь так синими брызгами?Или в морду хошь? В огород бы тебя, на чучело,Пугать ворон.До печенок меня замучилаСо всех сторон. Сыпь, гармоника! Сыпь, моя частая!Пей, выдра! Пей!Мне бы лучше вон ту, сисястую,Она глупей. Я средь женщин тебя не первую,Немало вас.Но с такой вот, как ты, со стервою.Лишь в первый раз
А вот это
Май мая маюсь
Водки напиваюсь
Пола касаясь
Ритм выбиваю
Моя ты радость
В сердце мне закралась
Жалко что малость
До утра осталось
Посчитают развращением молодежи
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:16
Цитата:
Нет серьезно
Нурболваничка вы не замечаете когда врёт
Серого подавно
Макс изворачиваться это в порядке вещей
А тут что?)
Где в оценке Моргена в определенной передаче
Есть похвала?
Не докажите.. анафеме придам
elektron:
Ну сколько можно?
Ну сколько можно?
Нет серьезно
Нурболваничка вы не замечаете когда врёт
Серого подавно
Макс изворачиваться это в порядке вещей
А тут что?)
Где в оценке Моргена в определенной передаче
Есть похвала?
Не докажите.. анафеме придам
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:17
Цитата:
Как и Иманбека?
abaika95:
Этого пахабника и алкоголика в школах изучают
Этого пахабника и алкоголика в школах изучают
Как и Иманбека?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:18
Цитата:
Уж на сковородке
Эталонный образец
[Исправлено: maxsaf, 29.06.2021 - 22:19]
abaika95:
А тут что?)
А тут что?)
Уж на сковородке
Эталонный образец
[Исправлено: maxsaf, 29.06.2021 - 22:19]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7204
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:18
Цитата:
Да я такого и не знаю, не слушаю.
abaika95:
Где в оценке Моргена в определенной передаче
Где в оценке Моргена в определенной передаче
Да я такого и не знаю, не слушаю.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:27
Цитата:
Клубную музыку ещё не изучают в школах
Но если введут предмет "Звезданомика" то конечно же будут
Цитата:
Нет я не вы
Когда я вам тыкал под нос закон вы вертелись
Тут вы доказать не можете что это похвала была
И начинаете вертеться на этой теме
Про запреты продолжим? Или уже не интересно?))
Цитата:
И я не слушаю
Но знаю почему-то
Макс тут его в пример приводил зачем-то))
maxsaf:
Как и Иманбека?
Как и Иманбека?
Клубную музыку ещё не изучают в школах
Но если введут предмет "Звезданомика" то конечно же будут
Цитата:
maxsaf:
Уж на сковородке Эталонный образец
Уж на сковородке Эталонный образец
Нет я не вы
Когда я вам тыкал под нос закон вы вертелись
Тут вы доказать не можете что это похвала была
И начинаете вертеться на этой теме
Про запреты продолжим? Или уже не интересно?))
Цитата:
elektron:
Да я такого и не знаю, не слушаю
Да я такого и не знаю, не слушаю
И я не слушаю
Но знаю почему-то
Макс тут его в пример приводил зачем-то))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7204
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:38
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А если поискать, то ещё кучу противоречий найти можно. Именно поэтому с вами дискутировать нет смысла.
abaika95:
Тут вы доказать не можете что это похвала была
Тут вы доказать не можете что это похвала была
Цитата:
abaika95: Прошу пруф где я его нахваливаю
Цитата:
abaika95: Вот морген был шикарен в передаче)
А если поискать, то ещё кучу противоречий найти можно. Именно поэтому с вами дискутировать нет смысла.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:41
Цитата:
Согласен))
elektron:
Именно поэтому с вами дискутировать нет смысла.
Именно поэтому с вами дискутировать нет смысла.
Согласен))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:45
Цитата:
Ну вы раз за разом дискутируете
И я с вами
Когда как протеворечий видимых у вас не меньше
А макса с серым мне тогда вообще по этой логике надо игнорировать
Но я и им кидаю панчи)
Но если рассудить где я хвалю Моргенштерна? Если чел был просто шикарен в одной передаче
Ну вы не поймёте и не задумаетесь)
Вам не дано))
elektron:
А если поискать, то ещё кучу противоречий найти можно. Именно поэтому с вами дискутировать нет смысла.
А если поискать, то ещё кучу противоречий найти можно. Именно поэтому с вами дискутировать нет смысла.
Ну вы раз за разом дискутируете
И я с вами
Когда как протеворечий видимых у вас не меньше
А макса с серым мне тогда вообще по этой логике надо игнорировать
Но я и им кидаю панчи)
Но если рассудить где я хвалю Моргенштерна? Если чел был просто шикарен в одной передаче
Ну вы не поймёте и не задумаетесь)
Вам не дано))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:46
Надо запретить!!!!
Эта группа развращает детей
Макс знает по какой причине)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7204
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 22:54
Цитата:
Ну вот уже почти близко. осталось только сказать, что он великолепен, там где то в передаче.
Но нет же. тут же
Цитата:
Как и вам, признавать свои ошибки.
abaika95:
Но если рассудить где я хвалю Моргенштерна?
Но если рассудить где я хвалю Моргенштерна?
Ну вот уже почти близко. осталось только сказать, что он великолепен, там где то в передаче.
Но нет же. тут же
Цитата:
abaika95:
Ну вы не поймёте и не задумаетесь) Вам не дано))
Ну вы не поймёте и не задумаетесь) Вам не дано))
Как и вам, признавать свои ошибки.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2447
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 23:14
Цитата:
Цитата:
Неужели только сейчас это поняли?
И дальше во флудильне (да и в ветках тоже) будете этому существу давать возможность красоваться?
elektron:
Именно поэтому с вами дискутировать нет смысла.
Именно поэтому с вами дискутировать нет смысла.
Цитата:
maxsaf:
Согласен))
Согласен))
Неужели только сейчас это поняли?
И дальше во флудильне (да и в ветках тоже) будете этому существу давать возможность красоваться?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 23:26
Цитата:
В том то и дело
Оценка была о моргене в ПЕРЕДАЧЕ
Вы же с Максом пытаетесь перевернуть все с ног на голову пытаясь неумным Газлайтингом мне доказать что я не прав
Цитата:
Я признаю ошибки там где они есть а не там где обиженные на меня субъекты пытаються мне из навесить
Я признаю что Челябинск на татарском пишут Челяби
Да ошибся
Но в общем споре в ветке Полуянова
Речь шла о общероссийских официальных документах
Тут уже никто оспорить не может
Цитата:
Существо которые на каждый аргумент отвечает истеркой базарной бабки пытается обелить себя за счёт других)
Проходили уже)
elektron:
Ну вот уже почти близко. осталось только сказать, что он великолепен, там где то в передаче. Но нет же. тут же Цитата:
Ну вот уже почти близко. осталось только сказать, что он великолепен, там где то в передаче. Но нет же. тут же Цитата:
В том то и дело
Оценка была о моргене в ПЕРЕДАЧЕ
Вы же с Максом пытаетесь перевернуть все с ног на голову пытаясь неумным Газлайтингом мне доказать что я не прав
Цитата:
elektron:
Как и вам, признавать свои ошибки.
Как и вам, признавать свои ошибки.
Я признаю ошибки там где они есть а не там где обиженные на меня субъекты пытаються мне из навесить
Я признаю что Челябинск на татарском пишут Челяби
Да ошибся
Но в общем споре в ветке Полуянова
Речь шла о общероссийских официальных документах
Тут уже никто оспорить не может
Цитата:
таноми52:
Неужели только сейчас это поняли? И дальше во флудильне (да и в ветках тоже) будете этому существу давать возможность красоваться?
Неужели только сейчас это поняли? И дальше во флудильне (да и в ветках тоже) будете этому существу давать возможность красоваться?
Существо которые на каждый аргумент отвечает истеркой базарной бабки пытается обелить себя за счёт других)
Проходили уже)
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