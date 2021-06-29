Отправлено: - 22:38

abaika95:

Тут вы доказать не можете что это похвала была

abaika95: Прошу пруф где я его нахваливаю

abaika95: Вот морген был шикарен в передаче)

Цитата:Цитата:Цитата:А если поискать, то ещё кучу противоречий найти можно. Именно поэтому с вами дискутировать нет смысла.