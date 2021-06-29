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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 20:28
#3691
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Цитата:
maxsaf:
на одной только музыке.


так он и сам говорит, что "я не музыкант, я шоумен".
только шоу у него
для дебилов.
это мое мнение.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 20:31]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 20:47
#3692
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вот последнее его шоу-
типа подруга предложила ему жениться на ней, и вот он знакомится с ее родителями в частном самолете, раздевается перед ними до гола и парится веником типа он
в бане.и выкладывает это на публику. красота.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 20:48]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 20:53
#3693
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Цитата:
maxsaf:
Какая чушь. Конечно дети начнут подражать, и уже это делают, и никакое воспитание не оградит от этого.

Оградит
Если вы просто вспомните что вы родитель а не сосед ребенка
Надо обьяснить ему что такое эпатажное поведение по сути взрослого мужика Моргена до хорошего не доведет
Приведите в пример Киркорова))) он такой же был
И Дети не хотят косплеить Филю)
Цитата:
maxsaf:
Почему то у государства хватило ума оградить детей от наркотиков, а не отдать защиту детей от этой дряни на откуп родителям?

Советский союз запрещал все подряд
В итоге молодежь больше стремилась к запретному плоду
Так зачем запрещать? Цитата:
maxsaf:
Можно дома запрещать слушать эту дрянь, но ребенок еще и в школу ведь ходит, к друзьям, и там это впитывает.

Давайте запретим школу и друзей Цитата:
maxsaf:
Нет, мне не нравился, но я помню точно, кому нравилось это - типичному деревенскому быдлу. Но в то время сектор газа не играл из каждого утюга.

Странно
Морген и сейчас не играет из каждого утюга
Не знаю как у вас в Канаде конечно)
Канадские дети обожают Моргена в школах??
Цитата:
maxsaf:
Сейчас таких много, они пашут чтобы на картошку заработать, им не до воспитания

Вы среди них? Или так рассуждение ради рассуждения?)
Цитата:
Добринцофф:
Если тебе не нравился-это не означает ,что все остальные "деревенское быдло" Юра Хой талант,выступал и на небольших площадках и на красной площади.

Просто Макс наверно слышал у СГ только сельский туалет) а там так-то и 30 лет и демобилизация и туман есть
Музыкальные критики выводили ещё в 90ые связь СГ напрямую к Есениской лирике
А Морген это тот же Элджей,тот же Матрнг,теже Грибы
Фирма обднадневка
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