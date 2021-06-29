Цитата:
maxsaf:
Какая чушь. Конечно дети начнут подражать, и уже это делают, и никакое воспитание не оградит от этого.
Оградит
Если вы просто вспомните что вы родитель а не сосед ребенка
Надо обьяснить ему что такое эпатажное поведение по сути взрослого мужика Моргена до хорошего не доведет
Приведите в пример Киркорова))) он такой же был
И Дети не хотят косплеить Филю)
Цитата:
maxsaf:
Почему то у государства хватило ума оградить детей от наркотиков, а не отдать защиту детей от этой дряни на откуп родителям?
Советский союз запрещал все подряд
В итоге молодежь больше стремилась к запретному плоду
Так зачем запрещать? Цитата:
maxsaf:
Можно дома запрещать слушать эту дрянь, но ребенок еще и в школу ведь ходит, к друзьям, и там это впитывает.
Давайте запретим школу и друзей Цитата:
maxsaf:
Нет, мне не нравился, но я помню точно, кому нравилось это - типичному деревенскому быдлу. Но в то время сектор газа не играл из каждого утюга.
Странно
Морген и сейчас не играет из каждого утюга
Не знаю как у вас в Канаде конечно)
Канадские дети обожают Моргена в школах??
Цитата:
maxsaf:
Сейчас таких много, они пашут чтобы на картошку заработать, им не до воспитания
Вы среди них? Или так рассуждение ради рассуждения?)
Цитата:
Добринцофф:
Если тебе не нравился-это не означает ,что все остальные "деревенское быдло" Юра Хой талант,выступал и на небольших площадках и на красной площади.
Просто Макс наверно слышал у СГ только сельский туалет) а там так-то и 30 лет и демобилизация и туман есть
Музыкальные критики выводили ещё в 90ые связь СГ напрямую к Есениской лирике
А Морген это тот же Элджей,тот же Матрнг,теже Грибы
Фирма обднадневка