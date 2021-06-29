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≡ 45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41819
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 10:24
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Темп прироста заболеваемости за сутки, 28 июня, составил 0,27%. Днем ранее было зарегистрировано 42 случая. Темп прироста был на уровне 0,25%. Заболеваемость КВИ в регионе растет с конца прошлой недели.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 20:42
#15
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Цитата:
drakon:
Голландии - есть?...


и в Америке есть.
как то открытку прислала с мостом Золотые ворота из Сан Франциско. по почте обычной.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 20:43]
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