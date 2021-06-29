Отправлено: - 20:53

maxsaf:

Какая чушь. Конечно дети начнут подражать, и уже это делают, и никакое воспитание не оградит от этого.

maxsaf:

Почему то у государства хватило ума оградить детей от наркотиков, а не отдать защиту детей от этой дряни на откуп родителям?

maxsaf:

Можно дома запрещать слушать эту дрянь, но ребенок еще и в школу ведь ходит, к друзьям, и там это впитывает.

maxsaf:

Нет, мне не нравился, но я помню точно, кому нравилось это - типичному деревенскому быдлу. Но в то время сектор газа не играл из каждого утюга.

maxsaf:

Сейчас таких много, они пашут чтобы на картошку заработать, им не до воспитания

Добринцофф:

Если тебе не нравился-это не означает ,что все остальные "деревенское быдло" Юра Хой талант,выступал и на небольших площадках и на красной площади.

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