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≡ 45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41819
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 10:24
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Темп прироста заболеваемости за сутки, 28 июня, составил 0,27%. Днем ранее было зарегистрировано 42 случая. Темп прироста был на уровне 0,25%. Заболеваемость КВИ в регионе растет с конца прошлой недели.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
Re: 45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в...
Отправлено: 29.06.21 - 10:24
#1
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похоже процесс распространения вируса,
несмотря на все меры,остановить не удается.
второй год идет. а конца не видно.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
198
Re: 45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в...
Отправлено: 29.06.21 - 10:45
#2
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Не факт. Ошибочные ПЦРы идут в плюс... Т.е. если ПЦР положительный, а следующий отрицательный (забор на следующий день), то считаешься больным и все близкие полюбасу на карантин уходят. А таких возможно не мало.....
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
198
Re: 45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в...
Отправлено: 29.06.21 - 10:47
#3
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Да и такие "ошибочные" ПЦРы возможны -
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 10:48
#4
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Цитата:
alex_60:
похоже процесс распространения вируса, несмотря на все меры,остановить не удается. второй год идет. а конца не видно.

Уже столько штаммов гуляет - один страшнее другого, пора гайки закрутить по-настоящему, все, что не требуется для выживания - позакрывать. Концерты, банкеты, все массовые мероприятия. Издать закон о тунеядстве, и всех праздношатающихся - условно говоря на картошку отправить. Перепрофилировать учебные заведения на короткие профессиональные курсы по жизненно важным профессиям. Даже если вирус и уйдет скоро сам - такие меры точно не навредят.

[Исправлено: maxsaf, 29.06.2021 - 10:49]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
428
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 10:58
#5
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Цитата:
maxsaf:
Уже столько штаммов гуляет - один страшнее другого, пора гайки закрутить по-настоящему, все, что не требуется для выживания - позакрывать. Концерты, банкеты, все массовые мероприятия. Издать закон о тунеядстве, и всех праздношатающихся - условно говоря на картошку отправить. Перепрофилировать учебные заведения на короткие профессиональные курсы по жизненно важным профессиям. Даже если вирус и уйдет скоро сам - такие меры точно не навредят.

Не навредят?Тогда даже северные казахи бунтовать начнут.
Вся эта статистика, подгоняется под политическую повестку.Что называется держат на коротком поводке или балансируют.Оъявили незаконную принудительную вакцинацию-под это дело погоняют статистику.Народ начал нервничать-проводят "антитеррористические" учения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 11:12
#6
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Цитата:
Сергей kst:
Оъявили незаконную принудительную вакцинацию-под это дело погоняют статистику

Так а че толку от той вакцинации если ее эффективность уже и до 50% не дотягивает, при изначальных значениях 95%. Ее нужно конечно дорабатывать, и вакцинироваться, но без особой надежды. Штаммы новые появляются быстрее уже чем вакцины.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 11:14
#7
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Цитата:
Сергей kst:
Тогда даже северные казахи бунтовать начнут.

Из-за чего? Что им той не дают провести? Поверьте, первый бунт если и начнется, то не от этого, а от нехватки продовольствия.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
Re: 45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в...
Отправлено: 29.06.21 - 13:21
#8
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вообще появление новых штаммов ковида
может продолжаться до бесконечности.
потому что они возникают уже в организме человека.
Люди, у которых вирус сохраняется длительное время, – это, как правило, с ослабленным иммунитетом.
У них иммунный ответ в организме снижен сам по себе,
и вирус, циркулируя в организме, находит обходные пути этого иммунитета. И у этих людей вирус начинает мутировать. То есть он размножается в организме, и жизнеспособны те мутации, которые иммунитет «не видит». И этот человек может являться источником инфицирования новыми мутациями коронавируса.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
Re: 45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в...
Отправлено: 29.06.21 - 18:40
#9
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сегодня позвонил в 4 поликлинику,
все четыре вакцины в наличии, с 8 до 21 часа в порядке живой очереди.
вроде во всех точках по городу так.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
Re: 45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в...
Отправлено: 29.06.21 - 18:42
#10
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а России также как пишут, а вот в Европе
все еще по возрасту, в Голландии точно,
девушка пишет, что записана, но очередь по возрасту еще не подошла.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 20:09
#11
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Цитата:
alex_60:
вообще появление новых штаммов ковида может продолжаться до бесконечности.

При условии, что носители живы. Раньше эпидемии стихали сами по себе, без лечения. Просто выкашивая огромную часть населения, особенно там где плотность была высокая.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 20:17
#12
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Цитата:
maxsaf:
При условии, что носители живы. Раньше эпидемии стихали сами по себе, без лечения. Просто выкашивая огромную часть населения,


вот. а сейчас то лечат, и выкашивания нет,а носителей много.
вот и почва для все новых и новых штаммов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 20:22
#13
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Цитата:
alex_60:
вот. а сейчас то лечат, и выкашивания нет,а носителей много. вот и почва для все новых и новых штаммов.

Ну это понятно, поэтому я и говорю, что лучше готовиться к худшему сценарию
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22111
45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 20:27
#14
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Цитата:
alex_60:
в Голландии точно, девушка пишет, ч

Алекс, у тебя девушка,в Голландии - есть?... :lol: :oops:
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