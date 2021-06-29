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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
428
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 10:49
#3676
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Цитата:
abaika95:
Как оралманы с тобой поступили?)

День добрый.Видел как они живут в рудном,в этажке.Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 10:54
#3677
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Цитата:
Сергей kst:
День добрый.Видел как они живут в рудном,в этажке.Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.

День добрый)
Ну это точно Алексовские друзья
Они у него во дворе поселились в 90ые
Из Монголии
Били часто видать,харкали в лицо
А тот и ответить не мог) вот злоба и затаилась)
Вообще они куда-то быстро все делись
В 90ые их полно было а сейчас либо ассимилировались либо в село выехали) в городе уже не встретишь
Но Алекс помнит
И боится)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 10:55
#3678
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Цитата:
Сергей kst:
Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.


но там хоть не все видят,соседи,округа.
а этот оралман из челябинска каждый день
тут на форуме кучи де..а накладывает.
с утра до ночи.
гены,воспитание,менталитет видно такой.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 11:25]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 11:37
#3679
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Цитата:
abaika95:Союзный договор
По которому Казахстан разрешал производить работы тут силами Гаст....силами комсомольцев)
Как только союз кончился так и договор сгорел)
Учите хоть чучуть историю чтобы троллить со смыслом)

Матвиенко сказала недавно, что до сих пор 400 договоров каких-то в силе. Наверное опять собираются комсомольцев прислать
:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 11:44
#3680
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Цитата:
maxsaf:
Наверное опять собираются комсомольцев прислать


ну так работать то кому то надо.
оралманы больше не едут,специалисты разьехались.
из аулов по акиматам и полициям сидят.
так что вполне вероятно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 11:44
#3681
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Цитата:
abaika95:
Вот морген был шикарен в передаче) Гляньте гляньте)

Днище бездонное, как и музыкалити. Газгольдер одним словом. Культура в .опе Кайфуйте, детям показать незабудьте, и воспитывайте детей своих не как Абай учил, а по заветам трех-шестеркового. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 12:42
#3682
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Цитата:
maxsaf:
Матвиенко сказала недавно, что до сих пор 400 договоров каких-то в силе. Наверное опять собираются комсомольцев прислать

Ай Матвиенко может хоть 100500 договоров назвать))
Кто ее слушает?)
Кроме вас конечно же...
Цитата:
alex_60:
ну так работать то кому то надо. оралманы больше не едут,специалисты разьехались. из аулов по акиматам и полициям сидят. так что вполне вероятно.

Странно что Алекс не уехал как специалист
Не приехал как оралман
В акимате и полиции не работает потомучто не с аула как Кулагин и Ионенко)
Так кто он? Просто балабол сидящий безцельно тут?))
Цитата:
maxsaf:
Кайфуйте, детям показать незабудьте, и воспитывайте детей своих не как Абай учил, а по заветам трех-шестеркового

А грошь цена тем родителям кто боится что его дети посмотрев или послушав моргена станут его косплеить в жизни))
Значит эти родители не воспитывают своих детей а просто отдали их на откуп телику
А что это за родители тогда? Так соседи по квартире просто))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 12:45
#3683
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Цитата:
maxsaf:
Днище бездонное, как и музыкалити

А это зеркало поколения как и ЧБД
Молодежь смотрит это и им нравится
Как вам в молодости нравился матерный сектор газа или похабная передача "окна"))
Ничего существенно не деградировало
Даже лучше
Молодежь сейчас угорает по понасенкову а он не актер,не репер он историк Наполеоиники
Он в каждом своем интервью советует читать книги
И молодежь по фану подражая этому по их мнению фрику начинает интересоваться историей))
Это ли не эволюция попкультуры?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 12:48
#3684
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оралман вконец разбушевался.
продажный писака на форуме.
"нас один такой " тут,
как сам признался.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 12:55]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12193
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 16:33
#3685
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 19:16
#3686
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Цитата:
abaika95:
А грошь цена тем родителям кто боится что его дети посмотрев или послушав моргена станут его косплеить в жизни)) Значит эти родители не воспитывают своих детей а просто отдали их на откуп телику А что это за родители тогда? Так соседи по квартире просто))

Какая чушь. Конечно дети начнут подражать, и уже это делают, и никакое воспитание не оградит от этого. Почему то у государства хватило ума оградить детей от наркотиков, а не отдать защиту детей от этой дряни на откуп родителям? Можно дома запрещать слушать эту дрянь, но ребенок еще и в школу ведь ходит, к друзьям, и там это впитывает.
Цитата:
abaika95:
Как вам в молодости нравился матерный сектор газа

Нет, мне не нравился, но я помню точно, кому нравилось это - типичному деревенскому быдлу. Но в то время сектор газа не играл из каждого утюга. Магнитофон был не у каждого, записи бесплатно не валялись. Так что ситуация намного печальнее сейчас.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 19:27
#3687
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Цитата:
abaika95:
Значит эти родители не воспитывают своих детей а просто отдали их на откуп телику

Сейчас таких много, они пашут чтобы на картошку заработать, им не до воспитания :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7960
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 20:02
#3688
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Цитата:
maxsaf:
Нет, мне не нравился, но я помню точно, кому нравилось это - типичному деревенскому быдлу.

Если тебе не нравился-это не означает ,что все остальные "деревенское быдло"
Юра Хой талант,выступал и на небольших площадках и на красной площади.
Я Сектор Газа и сейчас с удовольствием слушаю,а вот про Моргенштейна через 20 лет вряд ли кто вспомнит .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 20:11
#3689
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Цитата:
Добринцофф:
Если тебе не нравился-это не означает ,что все остальные "деревенское быдло"

А я этого и не утверждал. Перечитайте мою фразу и свою, и потом уберите слово "все"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11008
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 20:15
#3690
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Цитата:
Добринцофф:
Юра Хой талант,

Моргенштерн тоже талант, многие профессионалы это подтвердят. Его музыка очень грамотно сделана, качает, тут претензий нет. Хотя конечно он бы так высоко не взлетел без всей остальной дряни, на одной только музыке.
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