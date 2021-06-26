Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом. Читать новость
abaika95: Название челяби никто в России в официальных документах не использует же/)
Сильно ошибаешься! Как всегда у тебя, главное что-нибудь ляпнуть, а правда это или ложь тебе без разницы/
В том же Татарстане, Башкирии, Якутии да и во всех других республиках в официальных документах на государственных языках республик (примечание для абайки - речь сейчас не про русский язык) города Российской Федерации пишутся так как это принято на данных языках, в СМИ то же самое:
Ни кто на коренных языках в республиках РФ не заставляет называть все города как они звучат по-русски. Во всех республиках названия населенных пунктов указываются на русском и на государственном языке республики. Так что прекращай абайка врать из своего аула.
Нурбанчик: В том же Татарстане, Башкирии, Якутии да и во всех других республиках в официальных документах на государственных языках республик (примечание для абайки - речь сейчас не про русский язык) города Российской Федерации пишутся так как это принято на данных языках, в СМИ то же самое:
Уровень аргументации: Нурболванчик с середины реки где он скрепно полоскает свои труселя потомучто в город не проводят водопровод))) Цитата:
Нурбанчик: Москва по-башкирски - Мәскәү или тот же Челябинск по-татарски Чиләбе по-башкирски Силәбе Ну а Москва в Якутии это Москуоба.
Официальные документы будут Российские? А не статьи в СМИ(это к слову не официальный документ а публицистика к твоему сведению) и да в российских СМИ и Костанай-Кустанаем иногда называют Но в официальном документе не могут и не имеют права Знаешь почему?))Цитата:
Нурбанчик: Ни кто на коренных языках в республиках РФ не заставляет называть все города как они звучат по-русски. Во всех республиках названия населенных пунктов указываются на русском и на государственном языке республики. Так что прекращай абайка врать из своего аула.
Это из разряда сам придумал себе анекдот сам и посмеялся.... Очки тебе подарить или лупу?
почему ты так развязно и по хамски ведешь себя? ты смотрю вообще берега попутал на форуме. тормоза отказали конкретно. здесь про переименования речь, а ты со своими трусселями,очками с лупой.обзываньем. нет аргументов возразить по факту названий городов , так помолчи лучше.
Нурбанчик: Привык он врать 24 часа в сутки круглый год.
Ну врешь и перевираешь пока ты, как тот серый с перлом про нет библиотек в Костанае и все дороги в области связывает одна трасса Цитата:
Нурбанчик: Ты выше даже не читал.
Ты прислал там ссылки на газеты (СМИ) и одну статью из вики Это не официальные документы Цитата:
Нурбанчик: На сайте полномочного представительства Республики Татарстан, Москва пишется как Мәскәү
Вот тут ты наконец то предоставил нормальный пруф после того как трусы достирал на речке Я не строю из себя манипулятора фактами как некоторые и ошибки признаю) азиатские народы России пишут названия городов по своей транскрипции А в русской транскрипции татарский город Челяби обзывают Челябинском об чем и шла изначально речь Это ты так и не оспорил и не сможешь) Жги давай
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