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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41819
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
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Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8499
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 13:15
#150
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Цитата:
maxsaf:
А че вы лепите национальность туда куда не надо? Я русскоязычный. Речь о языках если что

Вы армянин? Мордвин? Молдованин? Просто они тоже тут русскоязычные)
Цитата:
maxsaf:
А Кустанай есть?

В архивах
Там же где Тифлис и пешпек)
Цитата:
maxsaf:
Так не честно - грузин пропустили

Их мало у нас
Но если вы грузин разговор будет другой уже))
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2115
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 14:54
#151
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Цитата:
abaika95: Название челяби никто в России в официальных документах не использует же/)


Сильно ошибаешься! Как всегда у тебя, главное что-нибудь ляпнуть, а правда это или ложь тебе без разницы/

В том же Татарстане, Башкирии, Якутии да и во всех других республиках в официальных документах на государственных языках республик (примечание для абайки - речь сейчас не про русский язык) города Российской Федерации пишутся так как это принято на данных языках, в СМИ то же самое:

Москва по-башкирски - Мәскәү
или тот же Челябинск по-татарски Чиләбе
по-башкирски Силәбе

Ну а Москва в Якутии это Москуоба.

Ни кто на коренных языках в республиках РФ не заставляет называть все города как они звучат по-русски. Во всех республиках названия населенных пунктов указываются на русском и на государственном языке республики. Так что прекращай абайка врать из своего аула.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
428
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 15:04
#152
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Цитата:
Нурбанчик:
Москва по-башкирски - Мәскәү или тот же Челябинск по-татарски Чиләбе по-башкирски Силәбе Ну а Москва в Якутии это Москуоба.

Поддержу.Был проездом(кроме Якутии) ,видел.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8499
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 15:26
#153
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Цитата:
Нурбанчик:
В том же Татарстане, Башкирии, Якутии да и во всех других республиках в официальных документах на государственных языках республик (примечание для абайки - речь сейчас не про русский язык) города Российской Федерации пишутся так как это принято на данных языках, в СМИ то же самое:

Уровень аргументации: Нурболванчик с середины реки где он скрепно полоскает свои труселя потомучто в город не проводят водопровод)))
Цитата:
Нурбанчик:
Москва по-башкирски - Мәскәү или тот же Челябинск по-татарски Чиләбе по-башкирски Силәбе Ну а Москва в Якутии это Москуоба.

Официальные документы будут Российские? А не статьи в СМИ(это к слову не официальный документ а публицистика к твоему сведению) и да в российских СМИ и Костанай-Кустанаем иногда называют
Но в официальном документе не могут и не имеют права
Знаешь почему?))Цитата:
Нурбанчик:
Ни кто на коренных языках в республиках РФ не заставляет называть все города как они звучат по-русски. Во всех республиках названия населенных пунктов указываются на русском и на государственном языке республики. Так что прекращай абайка врать из своего аула.

Это из разряда сам придумал себе анекдот сам и посмеялся....
Очки тебе подарить или лупу?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12185
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 15:46
#154
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Цитата:
abaika95:

почему ты так развязно и по хамски ведешь себя?
ты смотрю вообще берега попутал на форуме.
тормоза отказали конкретно.
здесь про переименования речь,
а ты со своими трусселями,очками с лупой.обзываньем.
нет аргументов возразить по факту названий городов ,
так помолчи лучше.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 15:49]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8499
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 16:26
#155
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Цитата:
alex_60:
почему ты так развязно и по хамски ведешь себя? ты смотрю вообще берега попутал на форуме.

Мне плевать на тебя и на твое лицемерное мнение мышь)
Всем видно что я отвечаю хамством только на хамство
И ты тут хоть пупок развежи себе пытаясь доказать что белое это чёрное
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2115
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 16:27
#156
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Цитата:
alex_60:
нет аргументов возразить по факту названий городов , так помолчи лучше.

Привык он врать 24 часа в сутки круглый год. :lol:

Цитата:
abaika95:
Официальные документы будут Российские? А не статьи в СМИ(это к слову не официальный документ а публицистика к твоему сведению)


Ты выше даже не читал.

Москва в Якутии это, как указано в парламентской газете "ИЛ ТYМЭН" парламента Якутии Москуоба.

На официциальном сайте Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, Москва и Якутия по-башкирски пишутся как Мәскәүҙә и Яҡутстан

На сайте полномочного представительства Республики Татарстан, Москва пишется как
Мәскәү

Так что бабайка, брешешь ты везде и всегда, жги дальше!
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
285
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 17:24
#157
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Цитата:
Нурбанчик:
Так что бабайка, брешешь ты везде и всегда, жги дальше!

Нет никакого смысла отвечать что-то этому хамоватому глупому недорослю. Не обращайте внимания на его потуги. Его задача - всё опошлить
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
285
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 17:26
#158
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Цитата:
alex_60:
почему ты так развязно и по хамски ведешь себя?

Просто потому, что он и есть развязный хам)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8499
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 18:10
#159
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Цитата:
Нурбанчик:
Привык он врать 24 часа в сутки круглый год.

Ну врешь и перевираешь пока ты, как тот серый с перлом про нет библиотек в Костанае и все дороги в области связывает одна трасса
Цитата:
Нурбанчик:
Ты выше даже не читал.

Ты прислал там ссылки на газеты (СМИ) и одну статью из вики
Это не официальные документы
Цитата:
Нурбанчик:
На сайте полномочного представительства Республики Татарстан, Москва пишется как Мәскәү

Вот тут ты наконец то предоставил нормальный пруф после того как трусы достирал на речке
Я не строю из себя манипулятора фактами как некоторые и ошибки признаю) азиатские народы России пишут названия городов по своей транскрипции
А в русской транскрипции татарский город Челяби обзывают Челябинском об чем и шла изначально речь
Это ты так и не оспорил и не сможешь)
Жги давай
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8499
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 18:11
#160
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Цитата:
гражданин СССР:
Просто потому, что он и есть развязный хам)

От форумного шарикова без рода без племени слышать это вдвойне иронично ))
Голос!
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Страница 11 из 11«1...91011
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