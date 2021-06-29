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≡ АКАБ: Неопределённость в отношении электросамокатов в законодательстве сдерживает рост их продаж
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41819
АКАБ: Неопределённость в отношении электросамокатов в законодательстве сдерживает рост их продаж
Отправлено: 29.06.21 - 17:51
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За январь-апрель импорт мопедов, электросамокатов, гироскутеров составил 36% от объёма продаж 2020 года. Неопределённость в отношении мопедов и электросамокатов на законодательном уровне вносит коррективы в процесс устойчивого роста продаж таких средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба Ассоциации казахстанского автобизнеса.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12185
АКАБ: Неопределённость в отношении электросамокатов в законодательстве сдерживает рост их продаж
Отправлено: 29.06.21 - 17:51
#1
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опасная штука.
как то перед машиной моей парнишка упал
на землю. недавно ролик где то видел,
по тротуару ехали двое навстречу третий
в лоб. два на земле без движения, один вскочил, что дальше осталось за кадром.
а выпусти таких на дорогу.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 17:52]
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