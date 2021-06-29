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≡ Очевидцы помогали тушить загоревшийся автомобиль в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41819
Очевидцы помогали тушить загоревшийся автомобиль в Костанае
Отправлено: 29.06.21 - 15:21
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Автомобиль загорелся сегодня, около 11.40, на перекрестке улиц Назарбаева и Майлина. Видео в редакцию "НГ" прислал Игорь Нидерер. По его словам, водители проезжавшие мимо, не остались в стороне и помогали тушить машину.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
450
Re: Очевидцы помогали тушить загоревшийся автомобиль в Костанае
Отправлено: 29.06.21 - 15:21
#1
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Что характерно, водители бегают, помогают, а блюстители правопорядка чем на видео заняты?
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N
§ Nikola_Esil
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.11.18
Сообщений:
61
Re: Очевидцы помогали тушить загоревшийся автомобиль в Костанае
Отправлено: 29.06.21 - 15:22
#2
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недавно тоже BMW тушил. теперь где-то надо огнетушитель заправить
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4718
Re: Очевидцы помогали тушить загоревшийся автомобиль в Костанае
Отправлено: 29.06.21 - 16:13
#3
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У меня тоже вчера задымело из под капота, аккурат на выезде на Рудный. Оказалось сцепление перегрелась. Пришлось вызвать эвакуатор и за двадцать тысяч ехать верхом.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
174
Re: Очевидцы помогали тушить загоревшийся автомобиль в Костанае
Отправлено: 29.06.21 - 17:16
#4
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сайлау курманов:
Оказалось сцепление перегрелась[/qu
газку давал наверное на перекрестках :-)
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
174
Очевидцы помогали тушить загоревшийся автомобиль в Костанае
Отправлено: 29.06.21 - 17:19
#5
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Цитата:
самый умный:
Что характерно, водители бегают, помогают, а блюстители правопорядка чем на видео заняты?

а у них сто пудово нет огнетушителя.и аптечки нету :lol:

[Исправлено: андрей 117, 29.06.2021 - 17:20]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12185
Re: Очевидцы помогали тушить загоревшийся автомобиль в Костанае
Отправлено: 29.06.21 - 17:36
#6
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Цитата:
самый умный:
блюстители правопорядка чем на видео заняты?


пожарную вызывают.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12185
Re: Очевидцы помогали тушить загоревшийся автомобиль в Костанае
Отправлено: 29.06.21 - 17:37
#7
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Цитата:
андрей 117:
них сто пудово нет огнетушителя.и аптечки нету


скорее всего
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