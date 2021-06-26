Отправлено: - 15:26

Нурбанчик:

В том же Татарстане, Башкирии, Якутии да и во всех других республиках в официальных документах на государственных языках республик (примечание для абайки - речь сейчас не про русский язык) города Российской Федерации пишутся так как это принято на данных языках, в СМИ то же самое:

Нурбанчик:

Москва по-башкирски - Мәскәү или тот же Челябинск по-татарски Чиләбе по-башкирски Силәбе Ну а Москва в Якутии это Москуоба.

Нурбанчик:

Ни кто на коренных языках в республиках РФ не заставляет называть все города как они звучат по-русски. Во всех республиках названия населенных пунктов указываются на русском и на государственном языке республики. Так что прекращай абайка врать из своего аула.

Цитата:Уровень аргументации: Нурболванчик с середины реки где он скрепно полоскает свои труселя потомучто в город не проводят водопровод)))Цитата:Официальные документы будут Российские? А не статьи в СМИ(это к слову не официальный документ а публицистика к твоему сведению) и да в российских СМИ и Костанай-Кустанаем иногда называютНо в официальном документе не могут и не имеют праваЗнаешь почему?))Цитата:Это из разряда сам придумал себе анекдот сам и посмеялся....Очки тебе подарить или лупу?