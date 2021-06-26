Отправлено: - 13:15

maxsaf:

А че вы лепите национальность туда куда не надо? Я русскоязычный. Речь о языках если что

maxsaf:

А Кустанай есть?

maxsaf:

Так не честно - грузин пропустили

Цитата:Вы армянин? Мордвин? Молдованин? Просто они тоже тут русскоязычные)Цитата:В архивахТам же где Тифлис и пешпек)Цитата:Их мало у насНо если вы грузин разговор будет другой уже))