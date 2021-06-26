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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41817
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
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Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8495
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 13:15
#150
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Цитата:
maxsaf:
А че вы лепите национальность туда куда не надо? Я русскоязычный. Речь о языках если что

Вы армянин? Мордвин? Молдованин? Просто они тоже тут русскоязычные)
Цитата:
maxsaf:
А Кустанай есть?

В архивах
Там же где Тифлис и пешпек)
Цитата:
maxsaf:
Так не честно - грузин пропустили

Их мало у нас
Но если вы грузин разговор будет другой уже))
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2114
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 14:54
#151
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Цитата:
abaika95: Название челяби никто в России в официальных документах не использует же/)


Сильно ошибаешься! Как всегда у тебя, главное что-нибудь ляпнуть, а правда это или ложь тебе без разницы/

В том же Татарстане, Башкирии, Якутии да и во всех других республиках в официальных документах на государственных языках республик (примечание для абайки - речь сейчас не про русский язык) города Российской Федерации пишутся так как это принято на данных языках, в СМИ то же самое:

Москва по-башкирски - Мәскәү
или тот же Челябинск по-татарски Чиләбе
по-башкирски Силәбе

Ну а Москва в Якутии это Москуоба.

Ни кто на коренных языках в республиках РФ не заставляет называть все города как они звучат по-русски. Во всех республиках названия населенных пунктов указываются на русском и на государственном языке республики. Так что прекращай абайка врать из своего аула.
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
426
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 15:04
#152
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Цитата:
Нурбанчик:
Москва по-башкирски - Мәскәү или тот же Челябинск по-татарски Чиләбе по-башкирски Силәбе Ну а Москва в Якутии это Москуоба.

Поддержу.Был проездом(кроме Якутии) ,видел.
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