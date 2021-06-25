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Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41817
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 25.06.21 - 11:07
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение в Казахстане платы за цифровой майнинг. Срок введения новых норм в действие предусмотрен с 1 января 2022 года.
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Re: Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал...
Отправлено: 25.06.21 - 11:07
Цитата:
Я думал, масло масляное это просто шутка такая. Фиг там
Плательщиками платы
Я думал, масло масляное это просто шутка такая. Фиг там
Re: Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал...
Отправлено: 25.06.21 - 11:13
Цитата:
вроде вначале должны дать подробное обяснение, что попадает под понятие цифрового майнинга. Там просто столько нюансов есть...
Плата за цифровой майнинг
вроде вначале должны дать подробное обяснение, что попадает под понятие цифрового майнинга. Там просто столько нюансов есть...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2178
Re: Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал...
Отправлено: 25.06.21 - 12:43
кто выиграет от этого налога? Домашние майнеры распродадут фермы. Крупные майнеры перенесут оборудование в другие страны. В итоге ни электрики не заработают, ни налогов толком не соберут. Продавцы видеокарт и айсиков тоже в убытке будут.
Re: Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал...
Отправлено: 25.06.21 - 13:19
и это, да - отдельный счетчик выведут для подключения компьютера?) или домашних майнеров это не касается?) как определить, что человек майнит, если у него нет крупной фермы?)
Re: Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал...
Отправлено: 25.06.21 - 13:46
Цитата:
Все кто не майнит
Видюхи подешевеют
Цитата:
Электрики будут мониторить
Спец отделы ведут
Манинговой безопасности Цитата:
Беда беда
Их там налогом обложат
Так что придется делится
юля елиссева:
кто выиграет от этого налога?
кто выиграет от этого налога?
Все кто не майнит
Видюхи подешевеют
Цитата:
lavprof:
или домашних майнеров это не касается?) как определить, что человек майнит, если у него нет крупной фермы?)
или домашних майнеров это не касается?) как определить, что человек майнит, если у него нет крупной фермы?)
Электрики будут мониторить
Спец отделы ведут
Манинговой безопасности Цитата:
юля елиссева:
Крупные майнеры перенесут оборудование в другие страны.
Крупные майнеры перенесут оборудование в другие страны.
Беда беда
Их там налогом обложат
Так что придется делится
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2178
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 25.06.21 - 14:35
,
[Исправлено: юля елиссева, 25.06.2021 - 14:44]
[Исправлено: юля елиссева, 25.06.2021 - 14:44]
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 25.06.21 - 15:07
Комментарий под #6 не подпадает под 2.2.7.? У него впринципе любой комент под эту статью подпадает но этот прям явно видно....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2178
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 25.06.21 - 16:53
Цитата:
лети пернатый в свой курятник!
abaika95:
У него впринципе любой комент под эту статью подпадает
У него впринципе любой комент под эту статью подпадает
лети пернатый в свой курятник!
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 25.06.21 - 17:01
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 29.06.21 - 14:19
Цитата:
каким образом?) К примеру, у меня компьютер работает 24/7, видюха достаточно мощная, я на нем рендерю видео - т.е. моему ПК требуется столько же электроэнергии, сколько, если б был запущен майнинг. А кто-то играет круглыми сутками, точно такая же ситуация. Это, что касается ПК, а ведь есть и другие электроприборы в доме)
[Исправлено: lavprof, 29.06.2021 - 14:20]
abaika95:
Электрики будут мониторить
Электрики будут мониторить
каким образом?) К примеру, у меня компьютер работает 24/7, видюха достаточно мощная, я на нем рендерю видео - т.е. моему ПК требуется столько же электроэнергии, сколько, если б был запущен майнинг. А кто-то играет круглыми сутками, точно такая же ситуация. Это, что касается ПК, а ведь есть и другие электроприборы в доме)
[Исправлено: lavprof, 29.06.2021 - 14:20]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2178
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 29.06.21 - 14:43
Цитата:
в любом случае он не жрет столько электричества, как ферма с дюжиной видеокарт или айсик.
lavprof:
т.е. моему ПК требуется столько же электроэнергии, сколько, если б был запущен майнинг.
т.е. моему ПК требуется столько же электроэнергии, сколько, если б был запущен майнинг.
в любом случае он не жрет столько электричества, как ферма с дюжиной видеокарт или айсик.
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