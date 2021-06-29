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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
426
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 10:49
#3676
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Цитата:
abaika95:
Как оралманы с тобой поступили?)

День добрый.Видел как они живут в рудном,в этажке.Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 10:54
#3677
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Цитата:
Сергей kst:
День добрый.Видел как они живут в рудном,в этажке.Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.

День добрый)
Ну это точно Алексовские друзья
Они у него во дворе поселились в 90ые
Из Монголии
Били часто видать,харкали в лицо
А тот и ответить не мог) вот злоба и затаилась)
Вообще они куда-то быстро все делись
В 90ые их полно было а сейчас либо ассимилировались либо в село выехали) в городе уже не встретишь
Но Алекс помнит
И боится)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 10:55
#3678
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Цитата:
Сергей kst:
Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.


но там хоть не все видят,соседи,округа.
а этот оралман из челябинска каждый день
тут на форуме кучи де..а накладывает.
с утра до ночи.
гены,воспитание,менталитет видно такой.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 11:25]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11002
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 11:37
#3679
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Цитата:
abaika95:Союзный договор
По которому Казахстан разрешал производить работы тут силами Гаст....силами комсомольцев)
Как только союз кончился так и договор сгорел)
Учите хоть чучуть историю чтобы троллить со смыслом)

Матвиенко сказала недавно, что до сих пор 400 договоров каких-то в силе. Наверное опять собираются комсомольцев прислать
:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 11:44
#3680
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Цитата:
maxsaf:
Наверное опять собираются комсомольцев прислать


ну так работать то кому то надо.
оралманы больше не едут,специалисты разьехались.
из аулов по акиматам и полициям сидят.
так что вполне вероятно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11002
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 11:44
#3681
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Цитата:
abaika95:
Вот морген был шикарен в передаче) Гляньте гляньте)

Днище бездонное, как и музыкалити. Газгольдер одним словом. Культура в .опе Кайфуйте, детям показать незабудьте, и воспитывайте детей своих не как Абай учил, а по заветам трех-шестеркового. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 12:42
#3682
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Цитата:
maxsaf:
Матвиенко сказала недавно, что до сих пор 400 договоров каких-то в силе. Наверное опять собираются комсомольцев прислать

Ай Матвиенко может хоть 100500 договоров назвать))
Кто ее слушает?)
Кроме вас конечно же...
Цитата:
alex_60:
ну так работать то кому то надо. оралманы больше не едут,специалисты разьехались. из аулов по акиматам и полициям сидят. так что вполне вероятно.

Странно что Алекс не уехал как специалист
Не приехал как оралман
В акимате и полиции не работает потомучто не с аула как Кулагин и Ионенко)
Так кто он? Просто балабол сидящий безцельно тут?))
Цитата:
maxsaf:
Кайфуйте, детям показать незабудьте, и воспитывайте детей своих не как Абай учил, а по заветам трех-шестеркового

А грошь цена тем родителям кто боится что его дети посмотрев или послушав моргена станут его косплеить в жизни))
Значит эти родители не воспитывают своих детей а просто отдали их на откуп телику
А что это за родители тогда? Так соседи по квартире просто))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 12:45
#3683
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Цитата:
maxsaf:
Днище бездонное, как и музыкалити

А это зеркало поколения как и ЧБД
Молодежь смотрит это и им нравится
Как вам в молодости нравился матерный сектор газа или похабная передача "окна"))
Ничего существенно не деградировало
Даже лучше
Молодежь сейчас угорает по понасенкову а он не актер,не репер он историк Наполеоиники
Он в каждом своем интервью советует читать книги
И молодежь по фану подражая этому по их мнению фрику начинает интересоваться историей))
Это ли не эволюция попкультуры?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 12:48
#3684
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оралман вконец разбушевался.
продажный писака на форуме.
"нас один такой " тут,
как сам признался.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 12:55]
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