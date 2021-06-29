Отправлено: - 12:42

maxsaf:

Матвиенко сказала недавно, что до сих пор 400 договоров каких-то в силе. Наверное опять собираются комсомольцев прислать

alex_60:

ну так работать то кому то надо. оралманы больше не едут,специалисты разьехались. из аулов по акиматам и полициям сидят. так что вполне вероятно.

maxsaf:

Кайфуйте, детям показать незабудьте, и воспитывайте детей своих не как Абай учил, а по заветам трех-шестеркового

Цитата:Ай Матвиенко может хоть 100500 договоров назвать))Кто ее слушает?)Кроме вас конечно же...Цитата:Странно что Алекс не уехал как специалистНе приехал как оралманВ акимате и полиции не работает потомучто не с аула как Кулагин и Ионенко)Так кто он? Просто балабол сидящий безцельно тут?))Цитата:А грошь цена тем родителям кто боится что его дети посмотрев или послушав моргена станут его косплеить в жизни))Значит эти родители не воспитывают своих детей а просто отдали их на откуп теликуА что это за родители тогда? Так соседи по квартире просто))