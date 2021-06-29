Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 426
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 10:49
Цитата:
День добрый.Видел как они живут в рудном,в этажке.Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.
abaika95:
Как оралманы с тобой поступили?)
Как оралманы с тобой поступили?)
День добрый.Видел как они живут в рудном,в этажке.Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 10:54
Цитата:
День добрый)
Ну это точно Алексовские друзья
Они у него во дворе поселились в 90ые
Из Монголии
Били часто видать,харкали в лицо
А тот и ответить не мог) вот злоба и затаилась)
Вообще они куда-то быстро все делись
В 90ые их полно было а сейчас либо ассимилировались либо в село выехали) в городе уже не встретишь
Но Алекс помнит
И боится)
Сергей kst:
День добрый.Видел как они живут в рудном,в этажке.Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.
День добрый.Видел как они живут в рудном,в этажке.Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.
День добрый)
Ну это точно Алексовские друзья
Они у него во дворе поселились в 90ые
Из Монголии
Били часто видать,харкали в лицо
А тот и ответить не мог) вот злоба и затаилась)
Вообще они куда-то быстро все делись
В 90ые их полно было а сейчас либо ассимилировались либо в село выехали) в городе уже не встретишь
Но Алекс помнит
И боится)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 10:55
Цитата:
но там хоть не все видят,соседи,округа.
а этот оралман из челябинска каждый день
тут на форуме кучи де..а накладывает.
с утра до ночи.
гены,воспитание,менталитет видно такой.
[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 11:25]
Сергей kst:
Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.
Загадили всю площадку на этаже и возле подъезда.Мусор на площадке,захаркали все насваем.Свиньи.
но там хоть не все видят,соседи,округа.
а этот оралман из челябинска каждый день
тут на форуме кучи де..а накладывает.
с утра до ночи.
гены,воспитание,менталитет видно такой.
[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 11:25]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 11:37
Цитата:
Матвиенко сказала недавно, что до сих пор 400 договоров каких-то в силе. Наверное опять собираются комсомольцев прислать
abaika95:Союзный договор
По которому Казахстан разрешал производить работы тут силами Гаст....силами комсомольцев)
Как только союз кончился так и договор сгорел)
Учите хоть чучуть историю чтобы троллить со смыслом)
По которому Казахстан разрешал производить работы тут силами Гаст....силами комсомольцев)
Как только союз кончился так и договор сгорел)
Учите хоть чучуть историю чтобы троллить со смыслом)
Матвиенко сказала недавно, что до сих пор 400 договоров каких-то в силе. Наверное опять собираются комсомольцев прислать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 11:44
Цитата:
ну так работать то кому то надо.
оралманы больше не едут,специалисты разьехались.
из аулов по акиматам и полициям сидят.
так что вполне вероятно.
maxsaf:
Наверное опять собираются комсомольцев прислать
Наверное опять собираются комсомольцев прислать
ну так работать то кому то надо.
оралманы больше не едут,специалисты разьехались.
из аулов по акиматам и полициям сидят.
так что вполне вероятно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 11:44
Цитата:
Днище бездонное, как и музыкалити. Газгольдер одним словом. Культура в .опе Кайфуйте, детям показать незабудьте, и воспитывайте детей своих не как Абай учил, а по заветам трех-шестеркового.
abaika95:
Вот морген был шикарен в передаче) Гляньте гляньте)
Вот морген был шикарен в передаче) Гляньте гляньте)
Днище бездонное, как и музыкалити. Газгольдер одним словом. Культура в .опе Кайфуйте, детям показать незабудьте, и воспитывайте детей своих не как Абай учил, а по заветам трех-шестеркового.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 12:42
Цитата:
Ай Матвиенко может хоть 100500 договоров назвать))
Кто ее слушает?)
Кроме вас конечно же...
Цитата:
Странно что Алекс не уехал как специалист
Не приехал как оралман
В акимате и полиции не работает потомучто не с аула как Кулагин и Ионенко)
Так кто он? Просто балабол сидящий безцельно тут?))
Цитата:
А грошь цена тем родителям кто боится что его дети посмотрев или послушав моргена станут его косплеить в жизни))
Значит эти родители не воспитывают своих детей а просто отдали их на откуп телику
А что это за родители тогда? Так соседи по квартире просто))
maxsaf:
Матвиенко сказала недавно, что до сих пор 400 договоров каких-то в силе. Наверное опять собираются комсомольцев прислать
Матвиенко сказала недавно, что до сих пор 400 договоров каких-то в силе. Наверное опять собираются комсомольцев прислать
Ай Матвиенко может хоть 100500 договоров назвать))
Кто ее слушает?)
Кроме вас конечно же...
Цитата:
alex_60:
ну так работать то кому то надо. оралманы больше не едут,специалисты разьехались. из аулов по акиматам и полициям сидят. так что вполне вероятно.
ну так работать то кому то надо. оралманы больше не едут,специалисты разьехались. из аулов по акиматам и полициям сидят. так что вполне вероятно.
Странно что Алекс не уехал как специалист
Не приехал как оралман
В акимате и полиции не работает потомучто не с аула как Кулагин и Ионенко)
Так кто он? Просто балабол сидящий безцельно тут?))
Цитата:
maxsaf:
Кайфуйте, детям показать незабудьте, и воспитывайте детей своих не как Абай учил, а по заветам трех-шестеркового
Кайфуйте, детям показать незабудьте, и воспитывайте детей своих не как Абай учил, а по заветам трех-шестеркового
А грошь цена тем родителям кто боится что его дети посмотрев или послушав моргена станут его косплеить в жизни))
Значит эти родители не воспитывают своих детей а просто отдали их на откуп телику
А что это за родители тогда? Так соседи по квартире просто))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 12:45
Цитата:
А это зеркало поколения как и ЧБД
Молодежь смотрит это и им нравится
Как вам в молодости нравился матерный сектор газа или похабная передача "окна"))
Ничего существенно не деградировало
Даже лучше
Молодежь сейчас угорает по понасенкову а он не актер,не репер он историк Наполеоиники
Он в каждом своем интервью советует читать книги
И молодежь по фану подражая этому по их мнению фрику начинает интересоваться историей))
Это ли не эволюция попкультуры?
maxsaf:
Днище бездонное, как и музыкалити
Днище бездонное, как и музыкалити
А это зеркало поколения как и ЧБД
Молодежь смотрит это и им нравится
Как вам в молодости нравился матерный сектор газа или похабная передача "окна"))
Ничего существенно не деградировало
Даже лучше
Молодежь сейчас угорает по понасенкову а он не актер,не репер он историк Наполеоиники
Он в каждом своем интервью советует читать книги
И молодежь по фану подражая этому по их мнению фрику начинает интересоваться историей))
Это ли не эволюция попкультуры?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.06.21 - 12:48
оралман вконец разбушевался.
продажный писака на форуме.
"нас один такой " тут,
как сам признался.
[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 12:55]
продажный писака на форуме.
"нас один такой " тут,
как сам признался.
[Исправлено: alex_60, 29.06.2021 - 12:55]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 5
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать