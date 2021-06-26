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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41815
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
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Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14059
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 20:54
#135
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Цитата:
abaika95:
Вроде твой первый комментарий по теме не сильно совпадает с аргументацией таноми ?

Всё то же самое, только другими словами.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7195
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 20:59
#136
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Цитата:
abaika95:
Это грубость с вашей стороны

Но может быть, только это не Алекс. Ищите и найдёте? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8491
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 00:22
#137
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Цитата:
Victor Yang:
Всё то же самое, только другими словами.

Тоесть по твоему когда страна возрождает свою забытую историю и истеричное мнение то что страна натягивает сову идеологии на глобус вранья это одно и тоже?
Понятно,лыжи не едут значит
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14059
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 01:39
#138
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Цитата:
abaika95:
когда страна возрождает свою забытую историю

Возрождать историю, в смысле ономастики - я даже не знаю какой аргумент привести в Казахстане. Ну не было населённых пунктов на местах пастбищ. Вот село Енбек появилось совсем с другим названием, но стало Енбеком. Откуда его "возродили"? Вот Акмолу - тогда возродили. А Тобыл - нет и это при том что уже есть такое название в области. Семей - вообще смешно - калька с русского. Ну не нужно называть переименования возрождением. Идёт просто "казахизация" и, наверное, это нормально. Не казахи или это примут или уедут - вот и всё. И никаких противоречий нет.
Цитата:
abaika95:
возрождает свою забытую историю

И получается что она возрождает забытую историю, забывая другую её часть. Такое замещение зачем нужно?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2177
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 09:08
#139
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Цитата:
Victor Yang:
Семей - вообще смешно - калька с русского

смешнее всего, что Семипалатинск был основан на территории Джунгарского каганата на месте поселения под названием Цорджийнкийд. Крепость построили возле буддийского храма имевшего 7 отдельных помещений (палат). От того и название крепости пошло Семипалатинск! Лишь после того, как китайцы выпилили всех джунгар, освободившуюся территорию Прииртышья заняли казахи. Если возвращаться к историческим корням, то сей город должен называться не Семей, а Цорджийнкийд.

[Исправлено: юля елиссева, 29.06.2021 - 09:16]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12175
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 09:25
#140
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Цитата:
юля елиссева:
Его построили возле буддийского храма имевшего 7 отдельных помещений (палат). От того и название крепости пошло Семипалатинск!


да это так.
"семи буддийскихкалмыцких храмов, существовавших неподалёку от джунгарского поселения Доржинкит (монг.)(Цорджийнкийд)" но что то в эти названия не хотят переименовывать.
а по сути Семипалатная крепость была основана царским воеводой Василием Чередовым и его отрядом в 1718 году на 18 км ниже по Иртышу от современного положения города в связи с Указом Петра I о защите восточных земель и строительстве Прииртышских укреплений. Крепость была укреплена и приведена в полное вооружение уже осенью 1718 года под наблюдением полковника Ступина[
так что откуда вообще это название -Семей -непонятно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8491
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 09:37
#141
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Цитата:
Victor Yang:
Ну не было населённых пунктов на местах пастбищ

Ну почему так безапелляционно ? Надо полистать архивы там все есть
Цитата:
Victor Yang:
Вот село Енбек появилось совсем с другим названием, но стало Енбеком

Надо полистать архивы
Может там и не один енбек найдем
Цитата:
Victor Yang:
. А Тобыл - нет и это при том что уже есть такое название в области. Семей - вообще смешно - калька с русского.

А что тут такого?
Татарские названия Казан,Астрахан,Тумен,Челяби взяли и переименовали на русскую кальку чтобы удобнее было и стали они Казань,Астрахань,Тюмень и Челябинском
Так и нас,тут чисто для удобства Цитата:
Victor Yang:
Идёт просто "казахизация" и, наверное, это нормально.

Не наверно а нормально
Где ей ещё быть?
В России? Нет
В США ? Нет
Вполне справедливо что казахские названия должны быть в Казахстане
Цитата:
Victor Yang:
Не казахи или это примут или уедут - вот и всё. И никаких противоречий нет.

Армяне принимают
Чеченцы принимают
Узбеки и те принимают
Русским чето обидно
Хотя вопрос что обидного?Цитата:
Victor Yang:
И получается что она возрождает забытую историю, забывая другую её часть. Такое замещение зачем нужно?

А какую часть надо возрождать?
Казахстан и казахские племена входил в 5 империй идущие друг за другом,Тюркский каганат, монгольская империи
Золотая орда,Российская империя,Советский союз
Тут столько уже всего понамешано и почему надо именно советские названия везде оставлять или русские? Когда как тут и до этого люди жили? И на тех же местах просто этот факт не всем удобен оказываться
Цитата:
юля елиссева:
смешнее всего, что Семипалатинск был основан на территории Джунгарского каганата на месте поселения под названием Цорджийнкийд.

Смешнее всего чтож русские не оставили название калмыкское?
А взяли и на свой лад переименовали? Не удобно было?
Ну зато сейчас должно быть удобно)

[Исправлено: abaika95, 29.06.2021 - 09:39]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14059
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 09:54
#142
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Цитата:
abaika95:
Татарские названия Казан,Астрахан,Тумен,Челяби взяли и переименовали на русскую кальку чтобы удобнее было и стали они Казань,Астрахань,Тюмень и Челябинском

Это верно. Но на татарском они так и остались - Казан,Астрахан,Тумен,Челяби. Но в Казахстане пошли дальше - изменили именно русское наименование на непонятно что и непонятно какой этимологии.
Цитата:
abaika95:
Ну почему так безапелляционно

Потому что они кочевниками были - там стойбища, стоянки, но не населенные пункты.
Цитата:
abaika95:
Не наверно а нормально

Нормально - это когда есть 90-100% поддержка, ну или хотя бы спрашивают РЕАЛЬНОЕ мнение народа. А загонять на слушания всегда согласных и зависимых бюджетников - это ненормально.
Цитата:
abaika95:
А какую часть надо возрождать?

Причем тут возрождать? Достаточно оставить и не забыть. Ну или до конца быть честными с населением и открыто говорить о том что хотят сделать чтобы названия именно казахские в своем большинстве.

[Исправлено: Victor Yang, 29.06.2021 - 10:27]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8491
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 10:30
#143
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Цитата:
Victor Yang:
Это верно. Но на татарском они так и остались - Казан,Астрахан,Тумен,Челяби. Но в Казахстане пошли дальше - изменили именно русское наименование на непонятно что и непонятно какой этимологии.

Русским вполне не запрещено использовать в речи русское название города
Название челяби никто в России в официальных документах не использует же/)Цитата:
Victor Yang:
Потому что они кочевниками были - там стойбища, стоянки, но не населенные пункты.

Ну во первых не все кланы и племена были кочевниками
Во вторых кочевой уклад жизни не отвергает наличие постоянного поселения
Цитата:
Victor Yang:
Нормально - это когда есть 90-100% поддержка, ну или хотя бы спрашивают РЕАЛЬНОЕ мнение народа. А загонять на слушания всегда согласных и зависимых бюджетников - это ненормально. Цитата:

А когда будет нормально? Питер переименовывали поддержки небыло но переименовали всеровно
Теперь живут в Питере
У нас также,в любой момент не подними этот вопрос всегда будут недовольные
Цитата:
Victor Yang:
Причем тут возрождать? Достаточно оставить и не забыть.

Так в том то и дело что 70 лет не давали оставить все что было накоплено
Были батыры (вполне себе исторические личности) были ханы были бии,аканы,достойные баи,НЕТ сказала идеология! Это все феодалы и вредные элементы которые наживались на трудовом народе! Были восстания против колонизации.НЕТ сказала идеология! Это все буржуазные националисты которые мешали царским войскам продвинуться в Азию чтобы потом империя развалилась на благо трудового народа)))
И да так и писали)) смешно?
А что было до СССР?
Как вас зовут ордынцы? спрашивал царский чиновник. Да казаки мы так-то,просто союз вольных кланов и родов
Плевать! Будете киргизцами потомучто у нас свои казаки есть мы вас путать будем))
Это ещё 300 лет истории коту под хвост)

[Исправлено: abaika95, 29.06.2021 - 10:32]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8491
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 10:47
#144
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Самое смешное что и Кустанай изначально был кочевой зимовкой в прямом смысле слова
В архивах сайта Костанай и костанайцы есть большой материал о заселении Кустаная
Так там прямо описано что город заселялся крестьянами с украины которым не удобно было такое житье
В итоге с весны до осени крестьяне выезжали всем семейством на свои участки в уезд,там пахали и жили в мазанках а в домах в городе оставляли работников-арендаторов или стариков приглядывать
А город до зимы оставался почти пустым
Это и есть кочевая стоянка)
Снести его тогда и на его месте построить производство с городом спутником и назвать Северо-Рудный
А через 70 лет доказывать что небыло тут постоянного поселения,вы все врете! У крестьян-пахарей ну не бывает постоянного жилья))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11000
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 10:58
#145
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Цитата:
abaika95:
Русским вполне не запрещено использовать в речи русское название города

А че когда я пишу Кустанай - вы сразу - нет такого города)) а Москеу - есть? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8491
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 11:15
#146
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Цитата:
maxsaf:
А че когда я пишу Кустанай - вы сразу - нет такого города

А вы русский разве?)
Цитата:
maxsaf:
а Москеу - есть?

Есть, пока не переименовали)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11000
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 11:20
#147
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Цитата:
abaika95: А вы русский разве?)
А че вы лепите национальность туда куда не надо? Я русскоязычный. Речь о языках если что :lol: Цитата:
abaika95: Есть, пока не переименовали)
А Кустанай есть? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11000
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 11:26
#148
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Цитата:
abaika95:
Армяне принимают Чеченцы принимают Узбеки и те принимают Русским чето обидно

Так не честно - грузин пропустили 8-)
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