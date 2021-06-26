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Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 41815
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 26.06.21 - 08:41
Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 20:54
Цитата:
Всё то же самое, только другими словами.
abaika95:
Вроде твой первый комментарий по теме не сильно совпадает с аргументацией таноми ?
Вроде твой первый комментарий по теме не сильно совпадает с аргументацией таноми ?
Всё то же самое, только другими словами.
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- Сообщений:
- 7195
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 27.06.21 - 20:59
Цитата:
Но может быть, только это не Алекс. Ищите и найдёте?
abaika95:
Это грубость с вашей стороны
Это грубость с вашей стороны
Но может быть, только это не Алекс. Ищите и найдёте?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 00:22
Цитата:
Тоесть по твоему когда страна возрождает свою забытую историю и истеричное мнение то что страна натягивает сову идеологии на глобус вранья это одно и тоже?
Понятно,лыжи не едут значит
Victor Yang:
Всё то же самое, только другими словами.
Всё то же самое, только другими словами.
Тоесть по твоему когда страна возрождает свою забытую историю и истеричное мнение то что страна натягивает сову идеологии на глобус вранья это одно и тоже?
Понятно,лыжи не едут значит
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 01:39
Цитата:
Возрождать историю, в смысле ономастики - я даже не знаю какой аргумент привести в Казахстане. Ну не было населённых пунктов на местах пастбищ. Вот село Енбек появилось совсем с другим названием, но стало Енбеком. Откуда его "возродили"? Вот Акмолу - тогда возродили. А Тобыл - нет и это при том что уже есть такое название в области. Семей - вообще смешно - калька с русского. Ну не нужно называть переименования возрождением. Идёт просто "казахизация" и, наверное, это нормально. Не казахи или это примут или уедут - вот и всё. И никаких противоречий нет.
Цитата:
И получается что она возрождает забытую историю, забывая другую её часть. Такое замещение зачем нужно?
abaika95:
когда страна возрождает свою забытую историю
когда страна возрождает свою забытую историю
Возрождать историю, в смысле ономастики - я даже не знаю какой аргумент привести в Казахстане. Ну не было населённых пунктов на местах пастбищ. Вот село Енбек появилось совсем с другим названием, но стало Енбеком. Откуда его "возродили"? Вот Акмолу - тогда возродили. А Тобыл - нет и это при том что уже есть такое название в области. Семей - вообще смешно - калька с русского. Ну не нужно называть переименования возрождением. Идёт просто "казахизация" и, наверное, это нормально. Не казахи или это примут или уедут - вот и всё. И никаких противоречий нет.
Цитата:
abaika95:
возрождает свою забытую историю
возрождает свою забытую историю
И получается что она возрождает забытую историю, забывая другую её часть. Такое замещение зачем нужно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
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- Сообщений:
- 2177
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 09:08
Цитата:
смешнее всего, что Семипалатинск был основан на территории Джунгарского каганата на месте поселения под названием Цорджийнкийд. Крепость построили возле буддийского храма имевшего 7 отдельных помещений (палат). От того и название крепости пошло Семипалатинск! Лишь после того, как китайцы выпилили всех джунгар, освободившуюся территорию Прииртышья заняли казахи. Если возвращаться к историческим корням, то сей город должен называться не Семей, а Цорджийнкийд.
[Исправлено: юля елиссева, 29.06.2021 - 09:16]
Victor Yang:
Семей - вообще смешно - калька с русского
Семей - вообще смешно - калька с русского
смешнее всего, что Семипалатинск был основан на территории Джунгарского каганата на месте поселения под названием Цорджийнкийд. Крепость построили возле буддийского храма имевшего 7 отдельных помещений (палат). От того и название крепости пошло Семипалатинск! Лишь после того, как китайцы выпилили всех джунгар, освободившуюся территорию Прииртышья заняли казахи. Если возвращаться к историческим корням, то сей город должен называться не Семей, а Цорджийнкийд.
[Исправлено: юля елиссева, 29.06.2021 - 09:16]
a
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 12175
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 09:25
Цитата:
да это так.
"семи буддийскихкалмыцких храмов, существовавших неподалёку от джунгарского поселения Доржинкит (монг.)(Цорджийнкийд)" но что то в эти названия не хотят переименовывать.
а по сути Семипалатная крепость была основана царским воеводой Василием Чередовым и его отрядом в 1718 году на 18 км ниже по Иртышу от современного положения города в связи с Указом Петра I о защите восточных земель и строительстве Прииртышских укреплений. Крепость была укреплена и приведена в полное вооружение уже осенью 1718 года под наблюдением полковника Ступина[
так что откуда вообще это название -Семей -непонятно.
юля елиссева:
Его построили возле буддийского храма имевшего 7 отдельных помещений (палат). От того и название крепости пошло Семипалатинск!
Его построили возле буддийского храма имевшего 7 отдельных помещений (палат). От того и название крепости пошло Семипалатинск!
да это так.
"семи буддийскихкалмыцких храмов, существовавших неподалёку от джунгарского поселения Доржинкит (монг.)(Цорджийнкийд)" но что то в эти названия не хотят переименовывать.
а по сути Семипалатная крепость была основана царским воеводой Василием Чередовым и его отрядом в 1718 году на 18 км ниже по Иртышу от современного положения города в связи с Указом Петра I о защите восточных земель и строительстве Прииртышских укреплений. Крепость была укреплена и приведена в полное вооружение уже осенью 1718 года под наблюдением полковника Ступина[
так что откуда вообще это название -Семей -непонятно.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 09:37
Цитата:
Ну почему так безапелляционно ? Надо полистать архивы там все есть
Цитата:
Надо полистать архивы
Может там и не один енбек найдем
Цитата:
А что тут такого?
Татарские названия Казан,Астрахан,Тумен,Челяби взяли и переименовали на русскую кальку чтобы удобнее было и стали они Казань,Астрахань,Тюмень и Челябинском
Так и нас,тут чисто для удобства Цитата:
Не наверно а нормально
Где ей ещё быть?
В России? Нет
В США ? Нет
Вполне справедливо что казахские названия должны быть в Казахстане
Цитата:
Армяне принимают
Чеченцы принимают
Узбеки и те принимают
Русским чето обидно
Хотя вопрос что обидного?Цитата:
А какую часть надо возрождать?
Казахстан и казахские племена входил в 5 империй идущие друг за другом,Тюркский каганат, монгольская империи
Золотая орда,Российская империя,Советский союз
Тут столько уже всего понамешано и почему надо именно советские названия везде оставлять или русские? Когда как тут и до этого люди жили? И на тех же местах просто этот факт не всем удобен оказываться
Цитата:
Смешнее всего чтож русские не оставили название калмыкское?
А взяли и на свой лад переименовали? Не удобно было?
Ну зато сейчас должно быть удобно)
[Исправлено: abaika95, 29.06.2021 - 09:39]
Victor Yang:
Ну не было населённых пунктов на местах пастбищ
Ну не было населённых пунктов на местах пастбищ
Ну почему так безапелляционно ? Надо полистать архивы там все есть
Цитата:
Victor Yang:
Вот село Енбек появилось совсем с другим названием, но стало Енбеком
Вот село Енбек появилось совсем с другим названием, но стало Енбеком
Надо полистать архивы
Может там и не один енбек найдем
Цитата:
Victor Yang:
. А Тобыл - нет и это при том что уже есть такое название в области. Семей - вообще смешно - калька с русского.
. А Тобыл - нет и это при том что уже есть такое название в области. Семей - вообще смешно - калька с русского.
А что тут такого?
Татарские названия Казан,Астрахан,Тумен,Челяби взяли и переименовали на русскую кальку чтобы удобнее было и стали они Казань,Астрахань,Тюмень и Челябинском
Так и нас,тут чисто для удобства Цитата:
Victor Yang:
Идёт просто "казахизация" и, наверное, это нормально.
Идёт просто "казахизация" и, наверное, это нормально.
Не наверно а нормально
Где ей ещё быть?
В России? Нет
В США ? Нет
Вполне справедливо что казахские названия должны быть в Казахстане
Цитата:
Victor Yang:
Не казахи или это примут или уедут - вот и всё. И никаких противоречий нет.
Не казахи или это примут или уедут - вот и всё. И никаких противоречий нет.
Армяне принимают
Чеченцы принимают
Узбеки и те принимают
Русским чето обидно
Хотя вопрос что обидного?Цитата:
Victor Yang:
И получается что она возрождает забытую историю, забывая другую её часть. Такое замещение зачем нужно?
И получается что она возрождает забытую историю, забывая другую её часть. Такое замещение зачем нужно?
А какую часть надо возрождать?
Казахстан и казахские племена входил в 5 империй идущие друг за другом,Тюркский каганат, монгольская империи
Золотая орда,Российская империя,Советский союз
Тут столько уже всего понамешано и почему надо именно советские названия везде оставлять или русские? Когда как тут и до этого люди жили? И на тех же местах просто этот факт не всем удобен оказываться
Цитата:
юля елиссева:
смешнее всего, что Семипалатинск был основан на территории Джунгарского каганата на месте поселения под названием Цорджийнкийд.
смешнее всего, что Семипалатинск был основан на территории Джунгарского каганата на месте поселения под названием Цорджийнкийд.
Смешнее всего чтож русские не оставили название калмыкское?
А взяли и на свой лад переименовали? Не удобно было?
Ну зато сейчас должно быть удобно)
[Исправлено: abaika95, 29.06.2021 - 09:39]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 09:54
Цитата:
Это верно. Но на татарском они так и остались - Казан,Астрахан,Тумен,Челяби. Но в Казахстане пошли дальше - изменили именно русское наименование на непонятно что и непонятно какой этимологии.
Цитата:
Потому что они кочевниками были - там стойбища, стоянки, но не населенные пункты.
Цитата:
Нормально - это когда есть 90-100% поддержка, ну или хотя бы спрашивают РЕАЛЬНОЕ мнение народа. А загонять на слушания всегда согласных и зависимых бюджетников - это ненормально.
Цитата:
Причем тут возрождать? Достаточно оставить и не забыть. Ну или до конца быть честными с населением и открыто говорить о том что хотят сделать чтобы названия именно казахские в своем большинстве.
[Исправлено: Victor Yang, 29.06.2021 - 10:27]
abaika95:
Татарские названия Казан,Астрахан,Тумен,Челяби взяли и переименовали на русскую кальку чтобы удобнее было и стали они Казань,Астрахань,Тюмень и Челябинском
Татарские названия Казан,Астрахан,Тумен,Челяби взяли и переименовали на русскую кальку чтобы удобнее было и стали они Казань,Астрахань,Тюмень и Челябинском
Это верно. Но на татарском они так и остались - Казан,Астрахан,Тумен,Челяби. Но в Казахстане пошли дальше - изменили именно русское наименование на непонятно что и непонятно какой этимологии.
Цитата:
abaika95:
Ну почему так безапелляционно
Ну почему так безапелляционно
Потому что они кочевниками были - там стойбища, стоянки, но не населенные пункты.
Цитата:
abaika95:
Не наверно а нормально
Не наверно а нормально
Нормально - это когда есть 90-100% поддержка, ну или хотя бы спрашивают РЕАЛЬНОЕ мнение народа. А загонять на слушания всегда согласных и зависимых бюджетников - это ненормально.
Цитата:
abaika95:
А какую часть надо возрождать?
А какую часть надо возрождать?
Причем тут возрождать? Достаточно оставить и не забыть. Ну или до конца быть честными с населением и открыто говорить о том что хотят сделать чтобы названия именно казахские в своем большинстве.
[Исправлено: Victor Yang, 29.06.2021 - 10:27]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 10:30
Цитата:
Русским вполне не запрещено использовать в речи русское название города
Название челяби никто в России в официальных документах не использует же/)Цитата:
Ну во первых не все кланы и племена были кочевниками
Во вторых кочевой уклад жизни не отвергает наличие постоянного поселения
Цитата:
А когда будет нормально? Питер переименовывали поддержки небыло но переименовали всеровно
Теперь живут в Питере
У нас также,в любой момент не подними этот вопрос всегда будут недовольные
Цитата:
Так в том то и дело что 70 лет не давали оставить все что было накоплено
Были батыры (вполне себе исторические личности) были ханы были бии,аканы,достойные баи,НЕТ сказала идеология! Это все феодалы и вредные элементы которые наживались на трудовом народе! Были восстания против колонизации.НЕТ сказала идеология! Это все буржуазные националисты которые мешали царским войскам продвинуться в Азию чтобы потом империя развалилась на благо трудового народа)))
И да так и писали)) смешно?
А что было до СССР?
Как вас зовут ордынцы? спрашивал царский чиновник. Да казаки мы так-то,просто союз вольных кланов и родов
Плевать! Будете киргизцами потомучто у нас свои казаки есть мы вас путать будем))
Это ещё 300 лет истории коту под хвост)
[Исправлено: abaika95, 29.06.2021 - 10:32]
Victor Yang:
Это верно. Но на татарском они так и остались - Казан,Астрахан,Тумен,Челяби. Но в Казахстане пошли дальше - изменили именно русское наименование на непонятно что и непонятно какой этимологии.
Это верно. Но на татарском они так и остались - Казан,Астрахан,Тумен,Челяби. Но в Казахстане пошли дальше - изменили именно русское наименование на непонятно что и непонятно какой этимологии.
Русским вполне не запрещено использовать в речи русское название города
Название челяби никто в России в официальных документах не использует же/)Цитата:
Victor Yang:
Потому что они кочевниками были - там стойбища, стоянки, но не населенные пункты.
Потому что они кочевниками были - там стойбища, стоянки, но не населенные пункты.
Ну во первых не все кланы и племена были кочевниками
Во вторых кочевой уклад жизни не отвергает наличие постоянного поселения
Цитата:
Victor Yang:
Нормально - это когда есть 90-100% поддержка, ну или хотя бы спрашивают РЕАЛЬНОЕ мнение народа. А загонять на слушания всегда согласных и зависимых бюджетников - это ненормально. Цитата:
Нормально - это когда есть 90-100% поддержка, ну или хотя бы спрашивают РЕАЛЬНОЕ мнение народа. А загонять на слушания всегда согласных и зависимых бюджетников - это ненормально. Цитата:
А когда будет нормально? Питер переименовывали поддержки небыло но переименовали всеровно
Теперь живут в Питере
У нас также,в любой момент не подними этот вопрос всегда будут недовольные
Цитата:
Victor Yang:
Причем тут возрождать? Достаточно оставить и не забыть.
Причем тут возрождать? Достаточно оставить и не забыть.
Так в том то и дело что 70 лет не давали оставить все что было накоплено
Были батыры (вполне себе исторические личности) были ханы были бии,аканы,достойные баи,НЕТ сказала идеология! Это все феодалы и вредные элементы которые наживались на трудовом народе! Были восстания против колонизации.НЕТ сказала идеология! Это все буржуазные националисты которые мешали царским войскам продвинуться в Азию чтобы потом империя развалилась на благо трудового народа)))
И да так и писали)) смешно?
А что было до СССР?
Как вас зовут ордынцы? спрашивал царский чиновник. Да казаки мы так-то,просто союз вольных кланов и родов
Плевать! Будете киргизцами потомучто у нас свои казаки есть мы вас путать будем))
Это ещё 300 лет истории коту под хвост)
[Исправлено: abaika95, 29.06.2021 - 10:32]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 10:47
Самое смешное что и Кустанай изначально был кочевой зимовкой в прямом смысле слова
В архивах сайта Костанай и костанайцы есть большой материал о заселении Кустаная
Так там прямо описано что город заселялся крестьянами с украины которым не удобно было такое житье
В итоге с весны до осени крестьяне выезжали всем семейством на свои участки в уезд,там пахали и жили в мазанках а в домах в городе оставляли работников-арендаторов или стариков приглядывать
А город до зимы оставался почти пустым
Это и есть кочевая стоянка)
Снести его тогда и на его месте построить производство с городом спутником и назвать Северо-Рудный
А через 70 лет доказывать что небыло тут постоянного поселения,вы все врете! У крестьян-пахарей ну не бывает постоянного жилья))
В архивах сайта Костанай и костанайцы есть большой материал о заселении Кустаная
Так там прямо описано что город заселялся крестьянами с украины которым не удобно было такое житье
В итоге с весны до осени крестьяне выезжали всем семейством на свои участки в уезд,там пахали и жили в мазанках а в домах в городе оставляли работников-арендаторов или стариков приглядывать
А город до зимы оставался почти пустым
Это и есть кочевая стоянка)
Снести его тогда и на его месте построить производство с городом спутником и назвать Северо-Рудный
А через 70 лет доказывать что небыло тут постоянного поселения,вы все врете! У крестьян-пахарей ну не бывает постоянного жилья))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 10:58
Цитата:
А че когда я пишу Кустанай - вы сразу - нет такого города)) а Москеу - есть?
abaika95:
Русским вполне не запрещено использовать в речи русское название города
Русским вполне не запрещено использовать в речи русское название города
А че когда я пишу Кустанай - вы сразу - нет такого города)) а Москеу - есть?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 11:15
Цитата:
А вы русский разве?)
Цитата:
Есть, пока не переименовали)
maxsaf:
А че когда я пишу Кустанай - вы сразу - нет такого города
А че когда я пишу Кустанай - вы сразу - нет такого города
А вы русский разве?)
Цитата:
maxsaf:
а Москеу - есть?
а Москеу - есть?
Есть, пока не переименовали)
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 11:20
Цитата:
abaika95: А вы русский разве?)А че вы лепите национальность туда куда не надо? Я русскоязычный. Речь о языках если что Цитата:
abaika95: Есть, пока не переименовали)А Кустанай есть?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Что и требовалось доказать
Отправлено: 29.06.21 - 11:26
Цитата:
Так не честно - грузин пропустили
abaika95:
Армяне принимают Чеченцы принимают Узбеки и те принимают Русским чето обидно
Армяне принимают Чеченцы принимают Узбеки и те принимают Русским чето обидно
Так не честно - грузин пропустили
-
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