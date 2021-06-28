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≡ Зачем премьер-министр РК приезжал в Костанай?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41815
Зачем премьер-министр РК приезжал в Костанай?
Отправлено: 28.06.21 - 20:18
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Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом. В Костанае Мамин и Головченко ознакомились с проектами развития совместного производства продукции сельхозмашиностроения.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
520
Re: Зачем премьер-министр РК приезжал в Костанай?
Отправлено: 29.06.21 - 11:09
#15
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Цитата:
Незнаю
Я за хохлами на Украине не слежу))
Как у вас там кстати ? Все дороги на Донбасс подвели?)

Источник:


А какая взаимосвязь между "хохлами в Украине, дорога на Донбасс" и моим вопросом, о смысле встречи, когда можно и у себя всё организовать? Посадите другого Абайку для ответа, а то этот бракованный, больше напоминает "я отгавкался, дайте хоть китикета".
Есть вопрос, ответ на него вообще переместился в другую страну. Где логика спрашивается. Уволят тебя за такое небрежное отношение к службе. Ну или дисциплинарку влупят. А несколько дисциплинарок- будешь таксистом или охранником. Лучше не отвечай, когда не уверен что "вывезешь", будешь куда умнее выглядеть.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8491
Зачем премьер-министр РК приезжал в Костанай?
Отправлено: 29.06.21 - 11:13
#16
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Цитата:
Lex:
А какая взаимосвязь между "хохлами в Украине, дорога на Донбасс" и моим вопросом, о смысле встречи, когда можно и у себя всё организовать?

А какая взаимосвязь между тобой хохлом живущим на Украине и встречей Премьер министра Казахстана в Костанае?)
Цитата:
Lex:
Лучше не отвечай, когда не уверен что "вывезешь", будешь куда умнее выглядеть.

Ты же вот ответил и не вывез
Так в чем проблема?)
Как дороги на Украине? Можешь ответить или ты из дома там не выходишь?
Профайл
Страница 2 из 2«12
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