Отправлено: - 11:13

Lex:

А какая взаимосвязь между "хохлами в Украине, дорога на Донбасс" и моим вопросом, о смысле встречи, когда можно и у себя всё организовать?

Lex:

Лучше не отвечай, когда не уверен что "вывезешь", будешь куда умнее выглядеть.

Цитата:А какая взаимосвязь между тобой хохлом живущим на Украине и встречей Премьер министра Казахстана в Костанае?)Цитата:Ты же вот ответил и не вывезТак в чем проблема?)Как дороги на Украине? Можешь ответить или ты из дома там не выходишь?