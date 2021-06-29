Отправлено: - 10:48

alex_60:

похоже процесс распространения вируса, несмотря на все меры,остановить не удается. второй год идет. а конца не видно.

[Исправлено: maxsaf, 29.06.2021 - 10:49]

Цитата:Уже столько штаммов гуляет - один страшнее другого, пора гайки закрутить по-настоящему, все, что не требуется для выживания - позакрывать. Концерты, банкеты, все массовые мероприятия. Издать закон о тунеядстве, и всех праздношатающихся - условно говоря на картошку отправить. Перепрофилировать учебные заведения на короткие профессиональные курсы по жизненно важным профессиям. Даже если вирус и уйдет скоро сам - такие меры точно не навредят.