Отправлено: - 09:37

Victor Yang:

Ну не было населённых пунктов на местах пастбищ

Victor Yang:

Вот село Енбек появилось совсем с другим названием, но стало Енбеком

Victor Yang:

. А Тобыл - нет и это при том что уже есть такое название в области. Семей - вообще смешно - калька с русского.

Victor Yang:

Идёт просто "казахизация" и, наверное, это нормально.

Victor Yang:

Не казахи или это примут или уедут - вот и всё. И никаких противоречий нет.

Victor Yang:

И получается что она возрождает забытую историю, забывая другую её часть. Такое замещение зачем нужно?

юля елиссева:

смешнее всего, что Семипалатинск был основан на территории Джунгарского каганата на месте поселения под названием Цорджийнкийд.

[Исправлено: abaika95, 29.06.2021 - 09:39]

Цитата:Ну почему так безапелляционно ? Надо полистать архивы там все естьЦитата:Надо полистать архивыМожет там и не один енбек найдемЦитата:А что тут такого?Татарские названия Казан,Астрахан,Тумен,Челяби взяли и переименовали на русскую кальку чтобы удобнее было и стали они Казань,Астрахань,Тюмень и ЧелябинскомТак и нас,тут чисто для удобства Цитата:Не наверно а нормальноГде ей ещё быть?В России? НетВ США ? НетВполне справедливо что казахские названия должны быть в КазахстанеЦитата:Армяне принимаютЧеченцы принимаютУзбеки и те принимаютРусским чето обидноХотя вопрос что обидного?Цитата:А какую часть надо возрождать?Казахстан и казахские племена входил в 5 империй идущие друг за другом,Тюркский каганат, монгольская империиЗолотая орда,Российская империя,Советский союзТут столько уже всего понамешано и почему надо именно советские названия везде оставлять или русские? Когда как тут и до этого люди жили? И на тех же местах просто этот факт не всем удобен оказыватьсяЦитата:Смешнее всего чтож русские не оставили название калмыкское?А взяли и на свой лад переименовали? Не удобно было?Ну зато сейчас должно быть удобно)