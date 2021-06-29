45 случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.06.21 - 10:24
Темп прироста заболеваемости за сутки, 28 июня, составил 0,27%. Днем ранее было зарегистрировано 42 случая. Темп прироста был на уровне 0,25%. Заболеваемость КВИ в регионе растет с конца прошлой недели. Читать новость
Не факт. Ошибочные ПЦРы идут в плюс... Т.е. если ПЦР положительный, а следующий отрицательный (забор на следующий день), то считаешься больным и все близкие полюбасу на карантин уходят. А таких возможно не мало.....
alex_60: похоже процесс распространения вируса, несмотря на все меры,остановить не удается. второй год идет. а конца не видно.
Уже столько штаммов гуляет - один страшнее другого, пора гайки закрутить по-настоящему, все, что не требуется для выживания - позакрывать. Концерты, банкеты, все массовые мероприятия. Издать закон о тунеядстве, и всех праздношатающихся - условно говоря на картошку отправить. Перепрофилировать учебные заведения на короткие профессиональные курсы по жизненно важным профессиям. Даже если вирус и уйдет скоро сам - такие меры точно не навредят.
maxsaf: Уже столько штаммов гуляет - один страшнее другого, пора гайки закрутить по-настоящему, все, что не требуется для выживания - позакрывать. Концерты, банкеты, все массовые мероприятия. Издать закон о тунеядстве, и всех праздношатающихся - условно говоря на картошку отправить. Перепрофилировать учебные заведения на короткие профессиональные курсы по жизненно важным профессиям. Даже если вирус и уйдет скоро сам - такие меры точно не навредят.
Не навредят?Тогда даже северные казахи бунтовать начнут. Вся эта статистика, подгоняется под политическую повестку.Что называется держат на коротком поводке или балансируют.Оъявили незаконную принудительную вакцинацию-под это дело погоняют статистику.Народ начал нервничать-проводят "антитеррористические" учения.
Сергей kst: Оъявили незаконную принудительную вакцинацию-под это дело погоняют статистику
Так а че толку от той вакцинации если ее эффективность уже и до 50% не дотягивает, при изначальных значениях 95%. Ее нужно конечно дорабатывать, и вакцинироваться, но без особой надежды. Штаммы новые появляются быстрее уже чем вакцины.
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