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abaika95:

когда страна возрождает свою забытую историю

abaika95:

возрождает свою забытую историю

Цитата:Возрождать историю, в смысле ономастики - я даже не знаю какой аргумент привести в Казахстане. Ну не было населённых пунктов на местах пастбищ. Вот село Енбек появилось совсем с другим названием, но стало Енбеком. Откуда его "возродили"? Вот Акмолу - тогда возродили. А Тобыл - нет и это при том что уже есть такое название в области. Семей - вообще смешно - калька с русского. Ну не нужно называть переименования возрождением. Идёт просто "казахизация" и, наверное, это нормально. Не казахи или это примут или уедут - вот и всё. И никаких противоречий нет.Цитата:И получается что она возрождает забытую историю, забывая другую её часть. Такое замещение зачем нужно?