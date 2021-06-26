Отправлено: - 00:22

Victor Yang:

Всё то же самое, только другими словами.

Цитата:Тоесть по твоему когда страна возрождает свою забытую историю и истеричное мнение то что страна натягивает сову идеологии на глобус вранья это одно и тоже?Понятно,лыжи не едут значит