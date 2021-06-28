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Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
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Я робот(Пользователи)
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- 41813
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 18:45
Как сообщили на брифинге в департаменте полиции, 17-летний парень и 14-летняя девочка сидели в Renault Sandero на заднем сиденье, их мать - на переднем пассажирском сиденье. Еще одна пассажирка, 14-летняя девочка, была родственницей водителя.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 11533
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 23:13
А кстати существует ли этот неизвестный Карабутак?
А то конфуз может быть!
Захочет президент по новой дороге в этот самый Карабутак из Костаная.
И вдруг выяснится, что этот Карабутак, как поручик Киже!
То есть существовал только на бумаге для вырисовывания средств на его ремонт и ремонт дороги до него.
Они там поди в Карабутаке этом улицы ономастили и асфальтировали, на украшения к праздникам тратились, и вообще весь оснастили....
а выяснится что его не существует!
И придется сказать президенту, что Карабутак неожиданно погиб от торнадо.
Но всех жителей спасли и дали им новые четырёхкомнатыне квартиры в Костанае. (и на фото те самые надуты чиновники с встречи с премьером с бэджиками "пострадавший житель")
[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 20:15]
А то конфуз может быть!
Захочет президент по новой дороге в этот самый Карабутак из Костаная.
И вдруг выяснится, что этот Карабутак, как поручик Киже!
То есть существовал только на бумаге для вырисовывания средств на его ремонт и ремонт дороги до него.
Они там поди в Карабутаке этом улицы ономастили и асфальтировали, на украшения к праздникам тратились, и вообще весь оснастили....
а выяснится что его не существует!
И придется сказать президенту, что Карабутак неожиданно погиб от торнадо.
Но всех жителей спасли и дали им новые четырёхкомнатыне квартиры в Костанае. (и на фото те самые надуты чиновники с встречи с премьером с бэджиками "пострадавший житель")
[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 20:15]
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 23:25
Цитата:
Кстати тоже не знаю, где сей населённый пункт находится, но благодаря СМСкам от МЧС часто о нём слышно.
Цитата:
Как ни странно, в самые глубокие ямы там недавно накидали асфальта и ногами притоптали чтоб не возмущались особо, а кое где и катком прошлись. Но к сожалению, это всё равно не позволяет там более 60 км/ч разгоняться. Ехал там за день до трагедии, знаки ограничения до 90,как издевательство висят. И да, с такой скоростью там только джипы "летают". Едь лексус наравне со всеми, думаю все были бы живы...
Серый волк:
Не знаю что такое Каракутак
Не знаю что такое Каракутак
Кстати тоже не знаю, где сей населённый пункт находится, но благодаря СМСкам от МЧС часто о нём слышно.
Цитата:
Серый волк:
рассыпалась и ремонта не видела долгие годы.
рассыпалась и ремонта не видела долгие годы.
Как ни странно, в самые глубокие ямы там недавно накидали асфальта и ногами притоптали чтоб не возмущались особо, а кое где и катком прошлись. Но к сожалению, это всё равно не позволяет там более 60 км/ч разгоняться. Ехал там за день до трагедии, знаки ограничения до 90,как издевательство висят. И да, с такой скоростью там только джипы "летают". Едь лексус наравне со всеми, думаю все были бы живы...
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 23:33
Цитата:
Серый в очередной раз переобулся)
И 15 коментов не понадобилось)
Стареет
Серый волк:
Тепрь неизвестный никому Карабутак таки будет доступен без риска для жизни! А ещё попутно города Джетыгара и Лисаковск с третью области вмете наконец выведены из блокады
Тепрь неизвестный никому Карабутак таки будет доступен без риска для жизни! А ещё попутно города Джетыгара и Лисаковск с третью области вмете наконец выведены из блокады
Серый в очередной раз переобулся)
И 15 коментов не понадобилось)
Стареет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4717
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 23:43
Ремонт начали со стороны станции Тобол, как мне показалось такими темпами Сия стройка не закончится ещё много лет, сделали объездную паралельно основной дороге, хотя могли бы вообще закрыть дорогу,говорят можно через тарановку и то комфортнее чем трястись и пыль глотать
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 23:50
Цитата:
KOS77:Ничего удивительного в таком ямочном ремонте на данный момент нет. В прошлом году выезд в сторону Кустаная также делали. А в этом году уже капиталят. Так и там будет.
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 23:54
Цитата:
сайлау курманов:От Рудного начнут до аятского моста. Возможно даже уже в этом году.
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 23:58
Цитата:
К 22 году закончат вроде написано
Тарановскую починили для обьезда
Туда не пускают дальнобойщиков
Для них будут объездную на трассе делать
сайлау курманов:
Ремонт начали со стороны станции Тобол, как мне показалось такими темпами Сия стройка не закончится ещё много лет, сделали объездную паралельно основной дороге, хотя могли бы вообще закрыть дорогу,говорят можно через тарановку и то комфортнее чем трястись и пыль глотать
Ремонт начали со стороны станции Тобол, как мне показалось такими темпами Сия стройка не закончится ещё много лет, сделали объездную паралельно основной дороге, хотя могли бы вообще закрыть дорогу,говорят можно через тарановку и то комфортнее чем трястись и пыль глотать
К 22 году закончат вроде написано
Тарановскую починили для обьезда
Туда не пускают дальнобойщиков
Для них будут объездную на трассе делать
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 29.06.21 - 00:00
Цитата:
У меня вообще такое чувство, что данная долгожданная стройка затеяна на бесконечность. Не вывозят мелкокалиберные субподрядчики такой масштабный объект. Что мешало организовать работы, как когда-то строили трассу до Кайрака? Быстро и качественно (почти), жаль ума не хватило обслуживать своевременно её...
сайлау курманов:как мне показалось такими темпами Сия стройка не закончится ещё много лет
У меня вообще такое чувство, что данная долгожданная стройка затеяна на бесконечность. Не вывозят мелкокалиберные субподрядчики такой масштабный объект. Что мешало организовать работы, как когда-то строили трассу до Кайрака? Быстро и качественно (почти), жаль ума не хватило обслуживать своевременно её...
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 29.06.21 - 00:06
Цитата:
Вынужден огорчить Вас, благодаря им (дальнобойщикам, китайцам и т.п.), а также рукоделам (мягко говоря) дорожным, одной стороне трассы уже к концу лета придёт конец. Как-то так...
abaika95:
Туда не пускают дальнобойщиков
Туда не пускают дальнобойщиков
Вынужден огорчить Вас, благодаря им (дальнобойщикам, китайцам и т.п.), а также рукоделам (мягко говоря) дорожным, одной стороне трассы уже к концу лета придёт конец. Как-то так...
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 29.06.21 - 00:10
Цитата:
Незнаю благодаря кому
Но там на въезде на майлинскую трассу знак висит
Тяжелогрузам проезд запрещен
Другое дело что за ними может никто не следит, ездят они там или нет)
KOS77:
Вынужден огорчить Вас, благодаря им (дальнобойщикам, китайцам и т.п.), а также рукоделам (мягко говоря) дорожным, одной стороне трассы уже к концу лета придёт конец. Как-то так...
Вынужден огорчить Вас, благодаря им (дальнобойщикам, китайцам и т.п.), а также рукоделам (мягко говоря) дорожным, одной стороне трассы уже к концу лета придёт конец. Как-то так...
Незнаю благодаря кому
Но там на въезде на майлинскую трассу знак висит
Тяжелогрузам проезд запрещен
Другое дело что за ними может никто не следит, ездят они там или нет)
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 29.06.21 - 00:15
Цитата:
Врать не буду, ибо не видел такого. Но патрули кустанайские там мотаются и ни кого из большегрузов к сожалению не трогают, это факт.
abaika95:
там на въезде на майлинскую трассу знак висит
там на въезде на майлинскую трассу знак висит
Врать не буду, ибо не видел такого. Но патрули кустанайские там мотаются и ни кого из большегрузов к сожалению не трогают, это факт.
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