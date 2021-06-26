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≡ Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41813
Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 26.06.21 - 17:27
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Фотографии прислал "НГ" житель Костаная Дархан ТАЛГАТУЛЫ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2176
Re: Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 26.06.21 - 17:27
#1
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Славный град ЗатобЫловка без воды сидит, тут уж не до сосен.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22108
Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 26.06.21 - 20:26
#2
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Цитата:
юля елиссева:
тут уж не до сосен.

А какое отношение они имеют,
к ТобЫлу? :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7195
Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 26.06.21 - 21:31
#3
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Цитата:
drakon:
А какое отношение они имеют, к ТобЫлу?

Ну как какое, люди огород полить не могут, мощностей не хватает, а тут ели какие то ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11533
Re: Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 28.06.21 - 23:25
#4
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Было бы очень подозрительно, если бы они все принялись!
Сколько убытков бы это принесло причастным!
А так это же Назарбаева!!!
Самых дорогих саженцев, быстро и по самому дорогому прайсу! Клондайк просто!
Не зря они так ономастов в акимате любят!
Очень полезные!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8482
Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 28.06.21 - 23:48
#5
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3 поуехевоших и одна мужик в юбке обсуждают новости про сосны
Анекдот)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11533
Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 28.06.21 - 23:58
#6
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Цитата:
Славный град ЗатобЫловка без воды сидит, тут уж не до сосен.
Вы знаете, большинство там этого не заметило. В славном городе Затобыловка канализации вообще нет, а водопровод примерно как карабутакский суслик. Он где-то когда-то есть, но никто не может сказать где и когда. А многие его и не видели.
Но зато вместо водопровода и канализации у них есть абайка, он им расскажет о водопроводе где-нибудь в деревне Ярославской или Костромской области.

Интересно, а в Затобыловке есть улица Назарбаева?
Или ономасты там так чесались без воды, что не могли переименовать какую нибудь Терешкову?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8482
Засыхают сосны на проспекте Назарбаева в Костанае
Отправлено: 29.06.21 - 00:07
#7
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Цитата:
Серый волк:
Но зато вместо водопровода и канализации у них есть абайка, он им расскажет о водопроводе где-нибудь в деревне Ярославской или Костромской области.

Зачем?
Есть же серый волчок
Котрый расскажет как в России в 21 веке ставят мойки на речках потомучто это скрепно и традиционно для русского народа стирать на реке
А водопровод не нужен
От него бяки всякие могут быть))
И онамасты не нужны,тут цирк всех цирков
Серый начинай рассказ
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