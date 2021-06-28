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Серый волк:

Тепрь неизвестный никому Карабутак таки будет доступен без риска для жизни! А ещё попутно города Джетыгара и Лисаковск с третью области вмете наконец выведены из блокады

Цитата:Серый в очередной раз переобулся)И 15 коментов не понадобилось)Стареет