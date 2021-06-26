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Серый волк:

Но зато вместо водопровода и канализации у них есть абайка, он им расскажет о водопроводе где-нибудь в деревне Ярославской или Костромской области.

Цитата:Зачем?Есть же серый волчокКотрый расскажет как в России в 21 веке ставят мойки на речках потомучто это скрепно и традиционно для русского народа стирать на рекеА водопровод не нуженОт него бяки всякие могут быть))И онамасты не нужны,тут цирк всех цирковСерый начинай рассказ