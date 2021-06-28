Отправлено: - 22:03

maxsaf:

По новой методичке положено в каждом посте указывать, кто откуда, чтобы карательная система поиска недовольных не давала ложных срабатываний

maxsaf:

Не в деньгах счастье

maxsaf:

Вот именно)) больше я тут довольных и счастливых среди местных не вижу в упор)) пора бы вам команду набирать))

Цитата:Нет по новой методичке надо указывать кто откудаЧтобы дурость и колличество поуехевоших видно было))Пока общаюсь с одними поуехвшими))Прям бинго!Цитата:Так подумал серый и согласился тяфкать за ящик боярышника))Цитата:Зачем?)Я вроде не про довольность и счастье)А за объективность и аргументацию) что вы никак выучить не можете)Зато команду тяфкалок мне в ответ тут уже поместить некуда))