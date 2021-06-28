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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 21:56
#3646
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Цитата:
abaika95:
Вы же боитесь это на работе сказать?)

Как в Канаде, так и во всех,странах,
на работе - работают. Токо в казакстане,
на работе - треплятся... :lol: ;-) :-P
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8468
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:03
#3647
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Цитата:
maxsaf:
По новой методичке положено в каждом посте указывать, кто откуда, чтобы карательная система поиска недовольных не давала ложных срабатываний

Нет по новой методичке надо указывать кто откуда
Чтобы дурость и колличество поуехевоших видно было))
Пока общаюсь с одними поуехвшими))
Прям бинго!
Цитата:
maxsaf:
Не в деньгах счастье

Так подумал серый и согласился тяфкать за ящик боярышника))
Цитата:
maxsaf:
Вот именно)) больше я тут довольных и счастливых среди местных не вижу в упор)) пора бы вам команду набирать))

Зачем?)
Я вроде не про довольность и счастье)
А за объективность и аргументацию) что вы никак выучить не можете)
Зато команду тяфкалок мне в ответ тут уже поместить некуда))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8468
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:04
#3648
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Цитата:
drakon:
Как в Канаде, так и во всех,странах, на работе - работают. Токо в казакстане, на работе - треплятся...

Спасибо дракону за ремарку который трепится тут 24/7 вместе с Максом на пару)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:06
#3649
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Цитата:
abaika95:
Спасибо дракону за ремарку который трепится тут 24/7 вместе с Максом на пару)

Я Пенсионер, сколько хочу, столько и буду - трепаться... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10988
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:07
#3650
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Цитата:
abaika95:
Спасибо дракону за ремарку который трепится тут 24/7 вместе с Максом на пару)

Ну я вообще на работе телик смотрю целыми днями напролет )) самая кайфовая работа на свете ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10988
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:08
#3651
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Цитата:
abaika95:
Я вроде не про довольность и счастье) А за объективность и аргументацию)

Обективно: довольных и счастливых - нету :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10988
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:15
#3652
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Цитата:
abaika95:
Пока общаюсь с одними поуехвшими))

Вот именно - местные - боятся :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11525
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:24
#3653
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Цитата:
ОНО еще и ассенизатор :lol: Это ж надо быть таким фантастическим кр....м)))))

Не, он просто сверхважный шипиён-наблюдатель!
А для шпиёна любая дырочка, особенно в которой можно хорошо замаскироваться - важный наблюдательный пункт и источник информации! :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8468
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:27
#3654
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Цитата:
drakon:
Я Пенсионер, сколько хочу, столько и буду - трепаться.

Считается)/
А когда в Казахстане работал трепался на работе?)
Цитата:
maxsaf:
Ну я вообще на работе телик смотрю целыми днями напролет )) самая кайфовая работа на свете ))

И что мешает поговорить с индусом о ваших предках из Африки?))
Цитата:
maxsaf:
Обективно: довольных и счастливых - нету

Есть но не на все темы)
А вот обиженных нытиков полно
Правда из за границы)))
Цитата:
maxsaf:
Вот именно - местные - боятся

Что боятся?) Тяфкать в коментах и лить чепуху?)
Нет есть несколько клоунов но КПД от них небольшое
Большинством местные просто тихо по буднечному обсуждают новости)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8468
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:28
#3655
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Цитата:
Серый волк:
А для шпиёна любая дырочка, особенно в которой можно хорошо замаскироваться - важный наблюдательный пункт и источник информации

Профессионализм не пропьешь)
Помнит же чертяка опыт свой бесценный))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10988
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:29
#3656
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Цитата:
abaika95:
И что мешает поговорить с индусом о ваших предках из Африки?))

Они все заняты - работают :lol:
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