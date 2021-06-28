Отправлено: - 21:31

Серый волк:

Слово не воробей. Раз отметил, эту дорогу связывающую все города в области в плохом состоянии, ответственные за её состояние должны

Серый волк:

Они виновны в гибели людей на таких дорогах

Цитата:Расскажите уже питерскому спецу по помойкам что трасса Костанай-Карабутак не связывает все города области)Цитата:А ты лично виноват в гибели здравого смысла в комментариях к этому постуСуши огрызки))