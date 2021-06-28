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≡ Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41813
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 18:45
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Как сообщили на брифинге в департаменте полиции, 17-летний парень и 14-летняя девочка сидели в Renault Sandero на заднем сиденье, их мать - на переднем пассажирском сиденье. Еще одна пассажирка, 14-летняя девочка, была родственницей водителя.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11525
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 18:45
#1
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Цитата:
на 494 км дороги Костанай-Карабутак. Источник:

Сначала нужно сделать перевод этих писуль в этой газете.

Не знаю что такое Каракутак, и где его руины находятся, но судя по тому что написано, это отрезок дороги от Рудного до Лисковска. Второго и третьего по значению городов области.
То есть участок главной дороги области, на которой находятся (НА ОДНОЙ ДОРОГЕ) все города области, от столицы региона кОстаная далее Рудный - Лисаковск - Джетыгара, и они на одной этой дороге.
И дорога связывающая города, тем более все, вообще должна выглядеть иным образом. Но с воришками-чинушками местными это обсуждать бесполезно.

В газете конечно нельзя писать человеческим языком вместо 4хх хрен знает какой км, который вообще никто не знает, так как километраж дорог был переделан. В пяти км от поворота на Лисаковск можно писать, или в километре от Елизаветинки, или в двух км за мостом через Аят, или немного не доезжая поворота на станцию Тобол??
Где это случилось именно абсолютно непонятно...

Следующий вопрос, а почему дорога то, соединяющая все города области в таком виде и состоянии?

[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 16:04]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11525
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 18:52
#2
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Цитата:
Цой отметил, что этот участок трассы находится в плохом состоянии, но сейчас здесь идет ремонт. Источник:

Слово не воробей.
Раз отметил, эту дорогу связывающую все города в области в плохом состоянии, ответственные за её состояние должны начать сушить сухари и дружной колонной отправиться полировать нары в бараках зоны.
И своим имуществом возместить вред родственникам погибших.

Они виновны в гибели людей на таких дорогах, которая связывает все города, но точно не соответствует вообще никаким нормам.

Если этого не сделать, то так и дальше дороги будут во всё более ужасающем состоянии. А благосостояние местных воришек чиновничков всё более увеличиваться. :-(


[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 17:10]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8468
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 21:31
#3
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Цитата:
Серый волк:
Слово не воробей. Раз отметил, эту дорогу связывающую все города в области в плохом состоянии, ответственные за её состояние должны

Расскажите уже питерскому спецу по помойкам что трасса Костанай-Карабутак не связывает все города области)
Цитата:
Серый волк:
Они виновны в гибели людей на таких дорогах

А ты лично виноват в гибели здравого смысла в комментариях к этому посту
Суши огрызки))
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1327
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 21:37
#4
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Цитата:
Серый волк:
Около 15 км от Рудного, после поворота на причал ССГПО. Очень аварийноопасный участок, в кювете уже несколько памятников.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4716
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 21:37
#5
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Кто-нибудь знает, как можно отключить на телефоне чтоб не присылали смски про погоду. Регулярно убираю , но утром опять всё заново. И так понятно что жара и не гололёд на улице и частенько этот карабутак присутствует, я даже не знаю что эта деревня такая
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11525
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 21:52
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто-нибудь знает, как можно отключить на телефоне чтоб не присылали смски про погоду. Регулярно убираю ,

Если у вас рассыльщики жадные, то список номеров с которого они шлют маленький или вообще 1-2.
В правой части вверху открытого окна СМС три точки. В выпавшем меню выбираете "информация". Далее появится список в котором будет строчка "заблокировать" или "Заблокировать и сообщить о спаме".

Дополнительно заходите в другой пункт "уведомления"
и блокируете там всё к чёрту, снимаете галку показывать, ставите беззвучно. убираете всё полностью.

Или ставите приложение которое сразу отправляет все эти сообщения на деревню дедушке и не выводит. :lol:

Карабутак - это великая столица трассы местных акимов.
Никто не знает где она!
Но говорят что через неё мог аким провозить абайку на новое место работы в багажнике, но хорошие люди подсказали акиму, что дорога как бы не айс! И аким поехал через Россию по хорошим дорогам, с абайкой в багажнике, где его сначала просвечивали, а потом акиму так понравились местные де... красоты местности, что он забыл абайку на неделю в багажнике.
Благо багажник был обшит дорогой кожей!

С тех пор абайка очень не любит Россию.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8468
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 21:54
#7
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Цитата:
Серый волк:
Карабутак - это великая столица трассы местных акимов. Никто не знает где она!

Оно и видно
Тебя видно Кулагин раньше в багажнике возил
И ты даже не знаешь что эта трасса не связывает ВСЕ города области))
Или ты уже переобулся в очередной раз?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8468
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 21:57
#8
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Цитата:
Серый волк:
поехал через Россию по хорошим дорогам

Ну ты бы заливал эту чушь где-нибудь своей бабушке в ауле под Кандагаром
Откуда жители не всегда могут добраться до России чтобы посмотреть на тамошние дороги))
Ну тут то на границе любой может приехать в Россию и посмотреть
Особенно в сторону Владивостока)
Там хоть сейчас снимай вторую часть высадки на луну Нила Армстронга

[Исправлено: abaika95, 28.06.2021 - 21:58]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11525
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 22:07
#9
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Цитата:
КГСПС: Около 15 км от Рудного, после поворота на причал ССГПО. Очень аварийноопасный участок, в кювете уже несколько памятников.

Если измерять от последнего съезда в Рудном, то 15 в районе Елизаветинки получается.
А если краем рудного считать поворт на Каратомары, то и за мостом через Аят будет 15 км.
Если стоит много памятиков, то проблема имеет место давно.
И нужно смотреть причину в этом месте.
Заужена, неправильные знаки и переломы профиля где не видно при обгонах....
Эта дорога вообще лунные кратеры как видно на фото и рассыпалась и ремонта не видела долгие годы.
Кроме того дорога связывающая как минимум три города в таком качестве....
ну это запредел какой-то.

Подавайте в суд на жуликов содержащих дорогу. Она явно в крайне опасном состоянии и давно не соответствует категории и нагруженности.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2421
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 22:17
#10
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Цитата:
Серый волк:
Эта дорога вообще лунные кратеры

100500!!! :lol:
Я, когда еду по ней, всегда жду от нее подляны.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1327
Re: Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в...
Отправлено: 28.06.21 - 22:20
#11
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Цитата:
Серый волк:
Реконструкция началась, будет 4-хполоска.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8468
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 22:32
#12
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Цитата:
КГСПС:
Реконструкция началась, будет 4-хполоска.

Нуууу воооот
Теперь все пискарья примудрость серого коту под хвост
Он же в России давно живёт
И ничего не знает)
Вот хотел развить тему про убитые дороги) и по всей видимости не знал что 4 полоску тянут)
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