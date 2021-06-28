Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 18:45
Как сообщили на брифинге в департаменте полиции, 17-летний парень и 14-летняя девочка сидели в Renault Sandero на заднем сиденье, их мать - на переднем пассажирском сиденье. Еще одна пассажирка, 14-летняя девочка, была родственницей водителя. Читать новость
Сначала нужно сделать перевод этих писуль в этой газете.
Не знаю что такое Каракутак, и где его руины находятся, но судя по тому что написано, это отрезок дороги от Рудного до Лисковска. Второго и третьего по значению городов области. То есть участок главной дороги области, на которой находятся (НА ОДНОЙ ДОРОГЕ) все города области, от столицы региона кОстаная далее Рудный - Лисаковск - Джетыгара, и они на одной этой дороге. И дорога связывающая города, тем более все, вообще должна выглядеть иным образом. Но с воришками-чинушками местными это обсуждать бесполезно.
В газете конечно нельзя писать человеческим языком вместо 4хх хрен знает какой км, который вообще никто не знает, так как километраж дорог был переделан. В пяти км от поворота на Лисаковск можно писать, или в километре от Елизаветинки, или в двух км за мостом через Аят, или немного не доезжая поворота на станцию Тобол?? Где это случилось именно абсолютно непонятно...
Следующий вопрос, а почему дорога то, соединяющая все города области в таком виде и состоянии?
Слово не воробей. Раз отметил, эту дорогу связывающую все города в области в плохом состоянии, ответственные за её состояние должны начать сушить сухари и дружной колонной отправиться полировать нары в бараках зоны. И своим имуществом возместить вред родственникам погибших.
Они виновны в гибели людей на таких дорогах, которая связывает все города, но точно не соответствует вообще никаким нормам.
Если этого не сделать, то так и дальше дороги будут во всё более ужасающем состоянии. А благосостояние местных воришек чиновничков всё более увеличиваться.
Кто-нибудь знает, как можно отключить на телефоне чтоб не присылали смски про погоду. Регулярно убираю , но утром опять всё заново. И так понятно что жара и не гололёд на улице и частенько этот карабутак присутствует, я даже не знаю что эта деревня такая
сайлау курманов: Кто-нибудь знает, как можно отключить на телефоне чтоб не присылали смски про погоду. Регулярно убираю ,
Если у вас рассыльщики жадные, то список номеров с которого они шлют маленький или вообще 1-2. В правой части вверху открытого окна СМС три точки. В выпавшем меню выбираете "информация". Далее появится список в котором будет строчка "заблокировать" или "Заблокировать и сообщить о спаме".
Дополнительно заходите в другой пункт "уведомления" и блокируете там всё к чёрту, снимаете галку показывать, ставите беззвучно. убираете всё полностью.
Или ставите приложение которое сразу отправляет все эти сообщения на деревню дедушке и не выводит.
Карабутак - это великая столица трассы местных акимов. Никто не знает где она! Но говорят что через неё мог аким провозить абайку на новое место работы в багажнике, но хорошие люди подсказали акиму, что дорога как бы не айс! И аким поехал через Россию по хорошим дорогам, с абайкой в багажнике, где его сначала просвечивали, а потом акиму так понравились местные де... красоты местности, что он забыл абайку на неделю в багажнике. Благо багажник был обшит дорогой кожей!
Серый волк: поехал через Россию по хорошим дорогам
Ну ты бы заливал эту чушь где-нибудь своей бабушке в ауле под Кандагаром Откуда жители не всегда могут добраться до России чтобы посмотреть на тамошние дороги)) Ну тут то на границе любой может приехать в Россию и посмотреть Особенно в сторону Владивостока) Там хоть сейчас снимай вторую часть высадки на луну Нила Армстронга
КГСПС: Около 15 км от Рудного, после поворота на причал ССГПО. Очень аварийноопасный участок, в кювете уже несколько памятников.
Если измерять от последнего съезда в Рудном, то 15 в районе Елизаветинки получается. А если краем рудного считать поворт на Каратомары, то и за мостом через Аят будет 15 км. Если стоит много памятиков, то проблема имеет место давно. И нужно смотреть причину в этом месте. Заужена, неправильные знаки и переломы профиля где не видно при обгонах.... Эта дорога вообще лунные кратеры как видно на фото и рассыпалась и ремонта не видела долгие годы. Кроме того дорога связывающая как минимум три города в таком качестве.... ну это запредел какой-то.
Подавайте в суд на жуликов содержащих дорогу. Она явно в крайне опасном состоянии и давно не соответствует категории и нагруженности.
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