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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 21:56
Цитата:
Как в Канаде, так и во всех,странах,
на работе - работают. Токо в казакстане,
на работе - треплятся...
abaika95:
Вы же боитесь это на работе сказать?)
Вы же боитесь это на работе сказать?)
Как в Канаде, так и во всех,странах,
на работе - работают. Токо в казакстане,
на работе - треплятся...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:03
Цитата:
Нет по новой методичке надо указывать кто откуда
Чтобы дурость и колличество поуехевоших видно было))
Пока общаюсь с одними поуехвшими))
Прям бинго!
Цитата:
Так подумал серый и согласился тяфкать за ящик боярышника))
Цитата:
Зачем?)
Я вроде не про довольность и счастье)
А за объективность и аргументацию) что вы никак выучить не можете)
Зато команду тяфкалок мне в ответ тут уже поместить некуда))
maxsaf:
По новой методичке положено в каждом посте указывать, кто откуда, чтобы карательная система поиска недовольных не давала ложных срабатываний
По новой методичке положено в каждом посте указывать, кто откуда, чтобы карательная система поиска недовольных не давала ложных срабатываний
Нет по новой методичке надо указывать кто откуда
Чтобы дурость и колличество поуехевоших видно было))
Пока общаюсь с одними поуехвшими))
Прям бинго!
Цитата:
maxsaf:
Не в деньгах счастье
Не в деньгах счастье
Так подумал серый и согласился тяфкать за ящик боярышника))
Цитата:
maxsaf:
Вот именно)) больше я тут довольных и счастливых среди местных не вижу в упор)) пора бы вам команду набирать))
Вот именно)) больше я тут довольных и счастливых среди местных не вижу в упор)) пора бы вам команду набирать))
Зачем?)
Я вроде не про довольность и счастье)
А за объективность и аргументацию) что вы никак выучить не можете)
Зато команду тяфкалок мне в ответ тут уже поместить некуда))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:04
Цитата:
Спасибо дракону за ремарку который трепится тут 24/7 вместе с Максом на пару)
drakon:
Как в Канаде, так и во всех,странах, на работе - работают. Токо в казакстане, на работе - треплятся...
Как в Канаде, так и во всех,странах, на работе - работают. Токо в казакстане, на работе - треплятся...
Спасибо дракону за ремарку который трепится тут 24/7 вместе с Максом на пару)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:06
Цитата:
Я Пенсионер, сколько хочу, столько и буду - трепаться...
abaika95:
Спасибо дракону за ремарку который трепится тут 24/7 вместе с Максом на пару)
Спасибо дракону за ремарку который трепится тут 24/7 вместе с Максом на пару)
Я Пенсионер, сколько хочу, столько и буду - трепаться...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:07
Цитата:
Ну я вообще на работе телик смотрю целыми днями напролет )) самая кайфовая работа на свете ))
abaika95:
Спасибо дракону за ремарку который трепится тут 24/7 вместе с Максом на пару)
Спасибо дракону за ремарку который трепится тут 24/7 вместе с Максом на пару)
Ну я вообще на работе телик смотрю целыми днями напролет )) самая кайфовая работа на свете ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:08
Цитата:
Обективно: довольных и счастливых - нету
abaika95:
Я вроде не про довольность и счастье) А за объективность и аргументацию)
Я вроде не про довольность и счастье) А за объективность и аргументацию)
Обективно: довольных и счастливых - нету
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:15
Цитата:
Вот именно - местные - боятся
abaika95:
Пока общаюсь с одними поуехвшими))
Пока общаюсь с одними поуехвшими))
Вот именно - местные - боятся
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 11525
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:24
Цитата:
Не, он просто сверхважный шипиён-наблюдатель!
А для шпиёна любая дырочка, особенно в которой можно хорошо замаскироваться - важный наблюдательный пункт и источник информации!
ОНО еще и ассенизатор Это ж надо быть таким фантастическим кр....м)))))
Не, он просто сверхважный шипиён-наблюдатель!
А для шпиёна любая дырочка, особенно в которой можно хорошо замаскироваться - важный наблюдательный пункт и источник информации!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:27
Цитата:
Считается)/
А когда в Казахстане работал трепался на работе?)
Цитата:
И что мешает поговорить с индусом о ваших предках из Африки?))
Цитата:
Есть но не на все темы)
А вот обиженных нытиков полно
Правда из за границы)))
Цитата:
Что боятся?) Тяфкать в коментах и лить чепуху?)
Нет есть несколько клоунов но КПД от них небольшое
Большинством местные просто тихо по буднечному обсуждают новости)
drakon:
Я Пенсионер, сколько хочу, столько и буду - трепаться.
Я Пенсионер, сколько хочу, столько и буду - трепаться.
Считается)/
А когда в Казахстане работал трепался на работе?)
Цитата:
maxsaf:
Ну я вообще на работе телик смотрю целыми днями напролет )) самая кайфовая работа на свете ))
Ну я вообще на работе телик смотрю целыми днями напролет )) самая кайфовая работа на свете ))
И что мешает поговорить с индусом о ваших предках из Африки?))
Цитата:
maxsaf:
Обективно: довольных и счастливых - нету
Обективно: довольных и счастливых - нету
Есть но не на все темы)
А вот обиженных нытиков полно
Правда из за границы)))
Цитата:
maxsaf:
Вот именно - местные - боятся
Вот именно - местные - боятся
Что боятся?) Тяфкать в коментах и лить чепуху?)
Нет есть несколько клоунов но КПД от них небольшое
Большинством местные просто тихо по буднечному обсуждают новости)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:28
Цитата:
Профессионализм не пропьешь)
Помнит же чертяка опыт свой бесценный))
Серый волк:
А для шпиёна любая дырочка, особенно в которой можно хорошо замаскироваться - важный наблюдательный пункт и источник информации
А для шпиёна любая дырочка, особенно в которой можно хорошо замаскироваться - важный наблюдательный пункт и источник информации
Профессионализм не пропьешь)
Помнит же чертяка опыт свой бесценный))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 22:29
Цитата:
Они все заняты - работают
abaika95:
И что мешает поговорить с индусом о ваших предках из Африки?))
И что мешает поговорить с индусом о ваших предках из Африки?))
Они все заняты - работают
-
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