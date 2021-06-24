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В роли Константина Сапрыкина...
В роли Константина Сапрыкина...
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41810
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 24.06.21 - 00:57
Хозяин небольшого магазина в Костанае все-таки лишился лицензии на продажу алкоголя. В Костанайском областном суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы хозяина магазина «Мечта» Самата Кожухова на решение административного суда. Итогов этого разбирательства ждали многие хозяева подобных торговых точек. Вопрос для них принципиальный. Если суд признает большую часть доказательств, представленных по делу полицией, незаконными, то признает ли он сам факт совершения правонарушения, для доказывания которого они использовались? Признал.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11514
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 28.06.21 - 18:12
Цитата:
Уважаемый Сайлау!
Пользователям типа условное форумное "абайко" с номерочком, нужно по роду работы просто хрюкнуть в ветке.
Работа у них такая "издавать громкие хрюкающие звуки".
Им за это платят из госбюджета, или платят дешманские воришки-чиновнички, впрочем из того же самого госбюджета, только уже краденными.
Работают по методичке, очень старой и примитивной, в которой тупо описаны несколько приёмов поливания хоть немного заметных пользователей, перевод темы, забалтывание, но на это они не способны. сил не хватает.
Методичка древняя и убогая, и ей возможно подтерлись прежде чем им дать, как макулатуру в деревню на растопку.
Поставьте умный блокер, настройте, и вы не будете видеть бредятины его постов, если только сами не захотите открыть и посмотреть на клоунов.
Явление же подстав этих полицайчиков прямо со школы полиции рвущихся подставлять, о котором знает абсолютно любой продавец и владелец, явление намного более опасное.
[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 15:20]
сайлау курманов: По сравнению со многими балаболами зерно истины всегда присутствует. Поэтому зря вы так, уважаемый пользователь абайка
Уважаемый Сайлау!
Пользователям типа условное форумное "абайко" с номерочком, нужно по роду работы просто хрюкнуть в ветке.
Работа у них такая "издавать громкие хрюкающие звуки".
Им за это платят из госбюджета, или платят дешманские воришки-чиновнички, впрочем из того же самого госбюджета, только уже краденными.
Работают по методичке, очень старой и примитивной, в которой тупо описаны несколько приёмов поливания хоть немного заметных пользователей, перевод темы, забалтывание, но на это они не способны. сил не хватает.
Методичка древняя и убогая, и ей возможно подтерлись прежде чем им дать, как макулатуру в деревню на растопку.
Поставьте умный блокер, настройте, и вы не будете видеть бредятины его постов, если только сами не захотите открыть и посмотреть на клоунов.
Явление же подстав этих полицайчиков прямо со школы полиции рвущихся подставлять, о котором знает абсолютно любой продавец и владелец, явление намного более опасное.
[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 15:20]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11514
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 28.06.21 - 18:14
Представитель полиции начинающий, использовавший явно зависимую от банды преступников в погонах девушку к успеху шел, знал куда где не крышуется ими.
Хотел прописку получить в формировании подставщиков уже более крупных. Это не на форумах хрюкать.
Варианты получить одобрение старших и внедриться в тех кто уже занимается подставами в развитой сфере сексуслуг, в организации наркоторговли и подставах, ну хоть в подставах водителей...
Примеры все знают, и из зала суда и любой абсолютно житель скажет.
Шила в маленьком городе не утаить.
Некоторые по кустам сидят пешеходов ловят и им ничего не светит, кроме мелочи.
А этот прямо хорошо целился сделать карьеру.
Вот это вроде бы как должно беспокоить горожан, а не идиотские сказки подставщиков, пересказанные в статье и хрюканья крайне дешевых шпиков на форуме.
[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 15:16]
Хотел прописку получить в формировании подставщиков уже более крупных. Это не на форумах хрюкать.
Варианты получить одобрение старших и внедриться в тех кто уже занимается подставами в развитой сфере сексуслуг, в организации наркоторговли и подставах, ну хоть в подставах водителей...
Примеры все знают, и из зала суда и любой абсолютно житель скажет.
Шила в маленьком городе не утаить.
Некоторые по кустам сидят пешеходов ловят и им ничего не светит, кроме мелочи.
А этот прямо хорошо целился сделать карьеру.
Вот это вроде бы как должно беспокоить горожан, а не идиотские сказки подставщиков, пересказанные в статье и хрюканья крайне дешевых шпиков на форуме.
[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 15:16]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11514
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 28.06.21 - 19:39
Рассказывают подставщики сказки, для лепки газетной утки не случайно про якобы случайное знакомство полицайчика и состоящей на учёте в другом отделе девушки. "Случайное на спор покупание с видео", ДА КОНЕЧНО ВЕРЮ!
Потому как если выяснится, что угрозами девушку имевшую ранее проблемы принудили к занятию подставами, то это прямая организация противоправной деятельности.
А абсолютно подавляющем числе цивилизованных стран использование провокаций с детьми, которые выглядят как взрослые - преступление.
Все спецоперации с контрольными закупками в отношении подозреваемых в торговле или любой подобной сфере инициируются с разрешения либо высших чинов, либо прокуратуры.
Иначе бы это было поводом к чудовищному разрастанию коррупции в любой полиции.
Хорошо бы с этой девушкой поработали представители настоящей полиции из столичного управления, как раз те, кто заниматся преступной деятельностью в рядах полиции.
На обещание сделать свободной, снять со всех учётов, найти хорошую работу, думаю мгновенно бы выяснилось кто и как её принуждал к противоправным действиям.
Ну и попутно девушка могла бы отсудить у местных "блюстителей порядка" очень круглейшую сумму за моральный ущерб от общения с ними.
[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 16:40]
Потому как если выяснится, что угрозами девушку имевшую ранее проблемы принудили к занятию подставами, то это прямая организация противоправной деятельности.
А абсолютно подавляющем числе цивилизованных стран использование провокаций с детьми, которые выглядят как взрослые - преступление.
Все спецоперации с контрольными закупками в отношении подозреваемых в торговле или любой подобной сфере инициируются с разрешения либо высших чинов, либо прокуратуры.
Иначе бы это было поводом к чудовищному разрастанию коррупции в любой полиции.
Хорошо бы с этой девушкой поработали представители настоящей полиции из столичного управления, как раз те, кто заниматся преступной деятельностью в рядах полиции.
На обещание сделать свободной, снять со всех учётов, найти хорошую работу, думаю мгновенно бы выяснилось кто и как её принуждал к противоправным действиям.
Ну и попутно девушка могла бы отсудить у местных "блюстителей порядка" очень круглейшую сумму за моральный ущерб от общения с ними.
[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 16:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11514
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 28.06.21 - 19:53
Да и в случае с Костей Сапрыкиным,
Глеб Жеглов занимался очищением послевоенного города в отделе по борьбе с бандитизмом.
И мелкий щипач Кирпич, с которым ему пришлось иметь дело вовсе не его профиль.
До него просто руки не доходили у милиции.
Но пример не совсем подоходит.
Ибо провокациями и бандитизмом в отншении предринимателей заниматься это уже совсем другая грязная история.
Кстати образ Кирпича, Кости Сапрыкина, блестяще сыгранный Садальским, имел вполне реального прототипа с двумя десятками поимок и десятком отсидок.
Интересно сколько ходок на дело было у этих подставщиков?
[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 16:54]
Глеб Жеглов занимался очищением послевоенного города в отделе по борьбе с бандитизмом.
И мелкий щипач Кирпич, с которым ему пришлось иметь дело вовсе не его профиль.
До него просто руки не доходили у милиции.
Но пример не совсем подоходит.
Ибо провокациями и бандитизмом в отншении предринимателей заниматься это уже совсем другая грязная история.
Кстати образ Кирпича, Кости Сапрыкина, блестяще сыгранный Садальским, имел вполне реального прототипа с двумя десятками поимок и десятком отсидок.
Интересно сколько ходок на дело было у этих подставщиков?
[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 16:54]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10975
В роли Константина Сапрыкина...
Отправлено: 28.06.21 - 20:17
Правоохранительные органы конкретно дискредитируют себя такими подставами. Молодому человеку, который вел запись нелепого спора с якобы почти незнакомой случайной девушкой должна быть закрыта дорога в органы навсегда. Поскольку даже если предположить, что данная закупка - не подстава - подобное поведение будущего стража порядка недопустимо. И еще мне непонятна фраза "только оклад". Что, человек получающий только оклад не считается официально трудоустроенным? А что он еще хотел, интересно? Премию? Или войти в долю с коллегами считается моментом официального трудоустройства?
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