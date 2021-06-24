Отправлено: - 18:12

сайлау курманов: По сравнению со многими балаболами зерно истины всегда присутствует. Поэтому зря вы так, уважаемый пользователь абайка

[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 15:20]

Цитата:Уважаемый Сайлау!Пользователям типа условное форумное "абайко" с номерочком, нужно по роду работы просто хрюкнуть в ветке.Работа у них такая "издавать громкие хрюкающие звуки".Им за это платят из госбюджета, или платят дешманские воришки-чиновнички, впрочем из того же самого госбюджета, только уже краденными.Работают по методичке, очень старой и примитивной, в которой тупо описаны несколько приёмов поливания хоть немного заметных пользователей, перевод темы, забалтывание, но на это они не способны. сил не хватает.Методичка древняя и убогая, и ей возможно подтерлись прежде чем им дать, как макулатуру в деревню на растопку.Поставьте умный блокер, настройте, и вы не будете видеть бредятины его постов, если только сами не захотите открыть и посмотреть на клоунов.Явление же подстав этих полицайчиков прямо со школы полиции рвущихся подставлять, о котором знает абсолютно любой продавец и владелец, явление намного более опасное.