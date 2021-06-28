Отправлено: - 18:45

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42391 на 494 км дороги Костанай-Карабутак. Источник:

[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 16:04]

Цитата:Сначала нужно сделать перевод этих писуль в этой газете.Не знаю что такое Каракутак, и где его руины находятся, но судя по тому что написано, это отрезок дороги от Рудного до Лисковска. Второго и третьего по значению городов области.То есть участок главной дороги области, на которой находятся (НА ОДНОЙ ДОРОГЕ) все города области, от столицы региона кОстаная далее Рудный - Лисаковск - Джетыгара, и они на одной этой дороге.И дорога связывающая города, тем более все, вообще должна выглядеть иным образом. Но с воришками-чинушками местными это обсуждать бесполезно.В газете конечно нельзя писать человеческим языком вместо 4хх хрен знает какой км, который вообще никто не знает, так как километраж дорог был переделан. В пяти км от поворота на Лисаковск можно писать, или в километре от Елизаветинки, или в двух км за мостом через Аят, или немного не доезжая поворота на станцию Тобол??Где это случилось именно абсолютно непонятно...Следующий вопрос, а почему дорога то, соединяющая все города области в таком виде и состоянии?