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≡ Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41810
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 18:45
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Как сообщили на брифинге в департаменте полиции, 17-летний парень и 14-летняя девочка сидели в Renault Sandero на заднем сиденье, их мать - на переднем пассажирском сиденье. Еще одна пассажирка, 14-летняя девочка, была родственницей водителя.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11514
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 18:45
#1
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Цитата:
на 494 км дороги Костанай-Карабутак. Источник:

Сначала нужно сделать перевод этих писуль в этой газете.

Не знаю что такое Каракутак, и где его руины находятся, но судя по тому что написано, это отрезок дороги от Рудного до Лисковска. Второго и третьего по значению городов области.
То есть участок главной дороги области, на которой находятся (НА ОДНОЙ ДОРОГЕ) все города области, от столицы региона кОстаная далее Рудный - Лисаковск - Джетыгара, и они на одной этой дороге.
И дорога связывающая города, тем более все, вообще должна выглядеть иным образом. Но с воришками-чинушками местными это обсуждать бесполезно.

В газете конечно нельзя писать человеческим языком вместо 4хх хрен знает какой км, который вообще никто не знает, так как километраж дорог был переделан. В пяти км от поворота на Лисаковск можно писать, или в километре от Елизаветинки, или в двух км за мостом через Аят, или немного не доезжая поворота на станцию Тобол??
Где это случилось именно абсолютно непонятно...

Следующий вопрос, а почему дорога то, соединяющая все города области в таком виде и состоянии?

[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 16:04]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11514
Ехали из Рудного в Лисаковск - О расследовании причин ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних, сообщили в полиции
Отправлено: 28.06.21 - 18:52
#2
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Цитата:
Цой отметил, что этот участок трассы находится в плохом состоянии, но сейчас здесь идет ремонт. Источник:

Слово не воробей.
Раз отметил, эту дорогу связывающую все города в области в плохом состоянии, ответственные за её состояние должны начать сушить сухари и дружной колонной отправиться полировать нары в бараках зоны.
И своим имуществом возместить вред родственникам погибших.

Они виновны в гибели людей на таких дорогах, которая связывает все города, но точно не соответствует вообще никаким нормам.

Если этого не сделать, то так и дальше дороги будут во всё более ужасающем состоянии. А благосостояние местных воришек чиновничков всё более увеличиваться. :-(


[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 17:10]
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