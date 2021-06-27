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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10975
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.06.21 - 22:33
#3616
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Цитата:
abaika95:
шефу и своим коллегам

На работе принято говорить о работе, многие темы такие как политика, религия, меньшинства и т.д. не рекомендуют к обсуждению. В теме о происхождении человека для меня нет ничего религиозного, но не все с этим согласятся. Однажды кто-то на работе ляпнул, что колесо изобрели 10000 лет назад, на что одна девушка возразила, отметив что это невозможно так как земле всего 6000 лет. В тот момент фирма разделилась на катающихся по полу и сидящих с серьезными лицами. Произошел нечаянно "религиозный" каминг-аут :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2420
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 15:08
#3617
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Чет тишина на форуме... Мабуть все на рыбалку поехали...

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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 16:45
#3618
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Существует ещё масса альтернативных историй.
И альтернативных историков, вещающих о потопах, откапываниях, цикличностях, панспермии в истории множества цивилизаций.
Видел шабаши таких деятелей альтернативы.
Исступленно веруют в своём кругу с горящими глазами, почище религиозных фанатиков!
Иногда готовы порвать на куски неправильно представляющих ход цивилизации. :-)

Запомнилась одна весёлая группа. Они веровали, в то, что цивилизация развивается вспять.
То есть была засеяна с другой планеты очень умными возможно Атлантами и богами и вот дичает!
:-) То есть раньше была ну прямо очень развитая, но со временем всё более становится дикая. Обезьяны в их теории произошли естественно от одичания людей. :lol: :lol:

Ну глядя на нурлыкунов и ономастов грех сомневаться! :-) :-)

А всякие ноу-хау древних, средних веков и развития промышленности в 20 веке они объясняют цикличностью!
Мол всё циклично! Иногда бывают атавизмы в ходе одичания! И техника берёт и временно развивается :-)
Вот подумалось как жаль, что они не знакомы с деятелями костанайского акимататума! Такие шикарные деревогрызущие атавизмы! :-)
Не видели кОстанай!
С абайгами на форумах не общались!
У сторонников теории одичания прямо в руках могли бы оказаться сильнейшие, практически неопровержимые доказательства! :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 14:42]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 17:36
#3619
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Цитата:
Козлов я: Чет тишина на форуме... Мабуть все на рыбалку поехали...


Понедельник, сезон отпусков, кто не в отпуске работают за себя и за отдыхающих.
Газета стала вялой.
У протирателей нурлыкунских госштанов на форумах инструктаж по понедельникам, как писать в ветках, они заняты с насяльником.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.06.21 - 18:43
#3620
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Цитата:
Козлов я:
Чет тишина на форуме... М


празднуют. как никак сегодня
День работников средств массовой информации.
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