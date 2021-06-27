Отправлено: - 16:45

[Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 14:42]

Существует ещё масса альтернативных историй.И альтернативных историков, вещающих о потопах, откапываниях, цикличностях, панспермии в истории множества цивилизаций.Видел шабаши таких деятелей альтернативы.Исступленно веруют в своём кругу с горящими глазами, почище религиозных фанатиков!Иногда готовы порвать на куски неправильно представляющих ход цивилизации.Запомнилась одна весёлая группа. Они веровали, в то, что цивилизация развивается вспять.То есть была засеяна с другой планеты очень умными возможно Атлантами и богами и вот дичает!Ну глядя на нурлыкунов и ономастов грех сомневаться!А всякие ноу-хау древних, средних веков и развития промышленности в 20 веке они объясняют цикличностью!Мол всё циклично! Иногда бывают атавизмы в ходе одичания! И техника берёт и временно развиваетсяВот подумалось как жаль, что они не знакомы с деятелями костанайского акимататума! Такие шикарные деревогрызущие атавизмы!Не видели кОстанай!С абайгами на форумах не общались!У сторонников теории одичания прямо в руках могли бы оказаться сильнейшие, практически неопровержимые доказательства!