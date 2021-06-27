Существует ещё масса альтернативных историй.
И альтернативных историков, вещающих о потопах, откапываниях, цикличностях, панспермии в истории множества цивилизаций.
Видел шабаши таких деятелей альтернативы.
Исступленно веруют в своём кругу с горящими глазами, почище религиозных фанатиков!
Иногда готовы порвать на куски неправильно представляющих ход цивилизации.
Запомнилась одна весёлая группа. Они веровали, в то, что цивилизация развивается вспять.
То есть была засеяна с другой планеты очень умными возможно Атлантами и богами и вот дичает! То есть раньше была ну прямо очень развитая, но со временем всё более становится дикая. Обезьяны в их теории произошли естественно от одичания людей.
Ну глядя на нурлыкунов и ономастов грех сомневаться!
А всякие ноу-хау древних, средних веков и развития промышленности в 20 веке они объясняют цикличностью!
Мол всё циклично! Иногда бывают атавизмы в ходе одичания! И техника берёт и временно развивается
Вот подумалось как жаль, что они не знакомы с деятелями костанайского акимататума! Такие шикарные деревогрызущие атавизмы!
Не видели кОстанай!
С абайгами на форумах не общались!
У сторонников теории одичания прямо в руках могли бы оказаться сильнейшие, практически неопровержимые доказательства! [Исправлено: Серый волк, 28.06.2021 - 14:42]